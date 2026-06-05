蘆社大橋綠酸要蓋13年騙票 李四川：蓋這麼久怎麼跟國際競爭

國民黨新北市長參選人李四川接受「政治一點明」網路節目專訪，回應蘆社大橋政見的興建時間點。（擷取自「TVBS NEWS」YouTube）

國民黨新北市長參選人李四川喊當選就興建蘆社大橋，民進黨台北市議員林延鳳指出，至少2039年才能完工，質疑李四川與台北市長蔣萬安騙選票。李四川今天接受網路節目專訪時回應，台北市的小巨蛋，他用3年半蓋完，大巨蛋蓋多久？就看用什麼樣的方式，把市政建設在最短時間蓋完，他說，如果這道橋要蓋到這麼久，這個城市怎麼跟國際競爭？怎樣盡快完成才是重點。

李四川接受「政治一點明」網路節目專訪，主持人樊啓明問，關於蘆社大橋，民進黨議員提出一些質疑，譬如整個新建的時間點可能要拖到2039年，時間可能拉到這麼長，認為是在開空投支票，他怎麼看這樣的質疑？

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李四川說，說實在，民進黨提的這一個，就是在它的政府裡面看法啦，台北市長蔣萬安問她說「那妳不蓋嗎？」她又不敢講。說實在的，他也不是在這裡說大話，原則上，他蓋台北市的小巨蛋，用3年半蓋完，大巨蛋蓋多久？

李四川指出，他時常講，這個就看用什麼樣的方式，去把本身該有的市政建設，能縮短時間，就用什麼樣的心態，或用什麼樣的方法，共同跟廠商在最短的時間把它蓋完，如果這道橋要蓋到這麼久，那這個城市怎麼跟國際競爭？怎樣把該做的橋盡快把它完成，讓整個交通，包括產業的產業鏈能迅速的連結，這個才是重點。

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