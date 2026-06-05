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    首頁 > 政治

    TVBS做出柯志恩五五波民調？ 藍綠議員各有解讀

    2026/06/05 09:08 記者葛祐豪／高雄報導
    TVBS做出五五波民調，柯志恩昨晚於臉書發文指「高雄，真的變天了」，一語雙關。（圖擷自柯志恩臉書）

    TVBS做出五五波民調，柯志恩昨晚於臉書發文指「高雄，真的變天了」，一語雙關。（圖擷自柯志恩臉書）

    TVBS昨（5）日公布一份高雄市長民調，柯志恩僅小輸賴瑞隆0.6%，讓藍營士氣大為振奮，但也引發諸多質疑，原來是柯志恩委託TVBS進行的民調，且1207份樣本花了7晚、1個下午才完成；民進黨市議員參選人洪村銘更直指，最奇特的是「追加下午時段」進行訪問。

    針對這份民調，資深媒體人、文字工作者曾韋禎於臉書表示，TVBS終於承認民調是柯志恩買的，TVBS原本寫藍營委託，後來趕緊刪除，被大家笑整天後，昨天晚上承認是柯志恩花錢買的。他並質疑「最可笑的是，為什麼1207份要花到7晚+1下午？不就是要調整到業主想要的答案嗎？」

    民進黨市議員參選人洪村銘也說，這份民調刻意營造雙方僅有0.6%微幅差距的「五五波」假象，與近期其他各大主流媒體、獨立機構所呈現的真實民意，有極大落差。最令人質疑的，是調查中竟聲稱高達88.8%的市民表態會去投票，翻開高雄歷史，即便是2018年韓流旋風，當年的市長選舉投票率也才73.54%。這份民調吹噓出近9成的超高投票意願，顯然是特定立場的引導式提問。

    洪村銘說，更荒謬的是這份調查的執行時間，特別在5月30日「追加下午時段」進行訪問，完全悖離了市場專業常理。真正規範嚴謹的專業民調，為了確保各行業工作人口、年輕與青壯族群的公平接聽率，一律都是在週一至週五的晚上時段執行，

    然而這份民調卻在下午多數年輕人、上班族出門在外時進行調查，在科學上根本毫無參考價值。

    國民黨市議員邱于軒則認為，這份民調顯示高雄市長選戰有翻轉的機會，但絕不能輕忽，柯志恩的好感度提升，是一個正向訊號，也代表她長期在高雄蹲點經營、傾聽民意，確實逐漸累積成效。

    邱于軒說，目前來看，市長陳其邁的高支持度，尚未完全轉移到賴瑞隆身上；但民進黨後續若完成整合，所帶來的組織動員與選戰爆發力，仍然是關鍵變數，不能低估。

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