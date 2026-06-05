見張忠謀手稿「拿出辦法來」 鄭麗文：要找到通往和平的道路

胡正明與鄭麗文分享台積電創辦人張忠謀2001年親筆寫的「拿出辦法來」手書。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，今日前往波士頓途中，與台積電前技術總監胡正明交流，胡正明與鄭麗文分享台積電創辦人張忠謀2001年親筆寫的「拿出辦法來」手書。鄭麗文表示，看著這份手書，她感觸良多。「拿出辦法來」不只是企業家的精神，也是政治工作者應有的態度。不能只是高喊和平，更要找到通往和平的道路。

鄭麗文指出，今天許多被視為理所當然的成就，回頭看來似乎水到渠成，但在當年卻都是前所未有的挑戰。台積電從無到有、從追趕到領先世界，每一步都充滿困難與質疑。胡正明身為台積電首任技術總監，對「拿出辦法來」這5個字想必有著最深刻的體會。

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鄭麗文表示，「拿出辦法來」這句話，讓她想到當前的台海局勢。大多數人都希望和平，卻不知道和平該如何實現；許多人都擔心衝突，卻提不出避免衝突的方法。當困難擺在眼前時，真正重要的是有人願意承擔責任、提出方案、付諸行動。

鄭麗文說，「拿出辦法來」不只是企業家的精神，也是政治工作者應有的態度。面對兩岸日益升高的風險，我們不能只是訴說焦慮，更要拿出辦法；不能只是描述危機，更要創造轉機；不能只是高喊和平，更要找到通往和平的道路。因為歷史從來不屬於旁觀者，而是屬於那些願意面對問題、解決問題的人。

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，今日前往波士頓途中，與台積電前技術總監胡正明（左4）交流。（圖由國民黨提供）

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