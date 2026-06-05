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    首頁 > 政治

    T台稱高市長民調柯志恩委託的 黃敬雅：這柯自導自演自嗨三部曲

    2026/06/05 09:00 記者王榮祥／高雄報導
    柯志恩原稱高雄市長民調是TVBS做的。（記者王榮祥翻攝）

    柯志恩原稱高雄市長民調是TVBS做的。（記者王榮祥翻攝）

    TVBS官網昨晚指出高雄市長民調「由柯志恩委託」進行；民進黨高市議員參選人黃敬雅酸「這柯當場翻車」，整個過程根本自導自演再自嗨三部曲，不如下次和李四川揪團做民調。

    黃敬雅指出，這份差距僅剩0.6%的高雄市長民調，藍營自嗨了一整天，結果在晚上迎來了最難堪的劇情變化；柯志恩白天稱「這次民調是TVBS做的」，試圖擺出一副獲得第三方公正媒體認證的姿態，沒想到TVBS晚上直接大動作改稿，將內文直接更正為「由柯志恩委託」。

    黃敬雅解讀，這不僅讓柯志恩當場翻車，更徹底坐實了這是一份徹頭徹尾、由她自己出資的客製化自嗨民調。

    她表示，第一時間媒體露餡寫出「藍營委託」，隨後心虛將字眼刪除企圖欲蓋彌彰，引發各界質疑；到了最後，媒體為自保與機構聲譽，不再配合演戲，直接把「柯志恩」三個字大方端上檯面，徹底戳破她接受採訪時的謊言。

    除了出資者公然說謊被戳破，這份民調的統計過程更是充滿為了數字量身打造的特殊痕跡；一般公認常態民調只需要3到4個晚上就能完成千份有效樣本，這份民調卻破天荒拉長到整整7個晚上加上一個下午，連極罕見的週六下午都納入取樣，大費周章多花一倍時間與金錢，硬是凑出1207份樣本，無非就是利用特定時段守在市話旁的同溫層進行數據清洗，強行在統計學上操作出五五波的假象。

    黃敬雅嘲諷，「說沒鬼，全高雄真的沒人會信」，若真的這麼喜歡做民調，建議可直接在國民黨立院黨團會議時舉手投票最實在，或是揪團李四川一起團購，要做大勝好幾個10%都行，做到飽做到爽，可能出資還可以打折。

    T台稱高雄市長民調是受柯志恩委託執行。（翻攝網路）

    T台稱高雄市長民調是受柯志恩委託執行。（翻攝網路）

    T台昨晚說明高雄市長民調是柯志恩委託進行。（記者王榮祥翻攝）

    T台昨晚說明高雄市長民調是柯志恩委託進行。（記者王榮祥翻攝）

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