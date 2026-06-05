鄭麗文嘆若無鄭習會「我無足輕重」 張雅屏稱：一中原則是和平密碼

國民黨大陸事務部主任兼考紀會主委張雅屏。（翻攝臉書）

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，她自豪訪中期間每天都上中國熱搜，國台辦幹部被她感動落淚，還說「如果沒有鄭習會，她只是陽春國民黨主席」。國民黨大陸事務部主任兼考紀會主委張雅屏今日表示，從憲法來看，統獨是假議題。一中原則，是和平的密碼。歷史反覆證明，迄今唯一被實踐、被驗證，並曾帶來長期和平紅利的道路，正是建立在《中華民國憲法》架構與九二共識基礎上的兩岸和平發展道路。

張雅屏指出，近期民調顯示，台灣社會支持「維持現狀」的比例仍然超過半數。然而，如果回到兩岸歷史脈絡來看，現狀從來不是固定不變的。1949年至1960年代，兩岸處於戰爭狀態；1960年代至1990年，進入軍事對峙；1990年至2016年，在交流與互動中逐步走向和解；2016年之後，則再次回到高度對立與互不信任的局面。

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張雅屏表示，由此可見，所謂「維持現狀」，其實並不是維持某種政治論述，而是希望維持和平。但必須認知一項重要事實：中華民國是片面停止內戰狀態，兩岸至今從未簽署正式停戰協議。換言之，兩岸並非真正結束戰爭，而是進入「停火未停戰」內戰餘緒的特殊狀態。其後二十多年的和平發展，不是自然形成，而是在特定政治基礎上所維繫出來的成果。

「從憲法來看，統獨是假議題。」張雅屏進一步指出，今天台灣社會最常被操作的議題，就是統獨。但若回到《中華民國憲法》本身來看，統獨其實是一個被高度政治化的假議題。因為現行憲法及增修條文所規範的，本就是一個中國架構下的兩岸關係。憲法明定存在「大陸地區」與「台灣地區」，兩者同屬一個國家法理架構。

張雅屏說，因此，不存在法理台獨的憲法空間；不存在「一邊一國」的憲法基礎；也不存在「兩個中國」的制度定位。自然，這些絕不是能維持「現狀」的基礎，真正需要面對的問題，不是統或獨，而是在既有憲法架構下，如何維護和平、保障人民權益與生活方式。

「一中原則，是和平的密碼。」張雅屏表示，1990年代之後，兩岸能夠逐步交流，不是因為解決了統一問題，而是找到一套能夠暫時擱置爭議的政治安排。這就是九二共識所形成的核心精神：兩岸同屬一個中國，但對其政治內涵保留各自表述空間。從歷史驗證來看，「兩岸同屬一中」最大的功能不是促進統一，而是維護和平。

張雅屏說，和平不是口號，而是一套制度安排。今日的東亞供應鏈、航運鏈、能源鏈與科技鏈，早已將台灣、大陸、美國、日本與東南亞緊密連結。若台海爆發衝突，沒有真正的贏家。因此，未來的兩岸和平框架，不只是兩岸之間的安排，更應進一步發展成為連結美國、大陸與區域各國的「和平繁榮之鏈」。唯有兩岸願意展現和平誠意，華府願意放棄以台制華的零和思維，台灣才能在其中扮演橋樑而非戰場的角色。

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