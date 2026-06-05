南關線人口超車大新營 議員席次恐現縣市合併後首度「北減南增」

台南市人口數成長折線圖。（圖擷自南市府官網）

台南市人口版圖持續變化，也牽動市議員選區席次分配。根據5月底戶籍人口統計資料，第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）人口數為18萬0256人；第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）人口數則達18萬3750人，南關線選區人口已超越大新營選區3494人，下屆市議員席次將出現調整。

近年來，歸仁高鐵特區、沙崙智慧綠能科學城及南科產業發展效益持續發酵，帶動人口紅利，使第11選區成為台南人口增加最明顯的區域之一。反觀以新營為核心的第1選區，受到少子化及人口外流影響，後壁、白河、東山、鹽水等地人口持續減少，區域人口結構出現明顯消長。

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今年九合一選舉將於11月28日舉行，由於市議員席次配置與選區人口數息息相關，投票日前第6個月底、即5月底戶籍人口數成關鍵指標，依目前人口變化趨勢推估，下屆市議員選舉第1選區可能由現行6席減為5席，第11選區則可能由5席增為6席，將是2010年台南縣市合併升格直轄市以來，首次出現「大新營減1席、南關線增1席」的席次調整。

不過，南市民政局強調，依《公職人員選舉罷免法》規定，市議員各選區應選名額須以投票日前第6個月月底的戶籍人口數為計算基準，由主管機關中央選舉委員會依法核定公告。因此各選區應選席次是否調整配置，仍須以中央選舉委員會正式公告為準。

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