近6成支持台灣中國和平談判？葉耀元批民調誤導性提問

民主文教基金會昨發布民調，稱有56.4%受訪者認為，「台灣應該主動與中國大陸進行和平談判」，葉耀元（見圖）對此表示，中共接受的和平談判，前提就是一中原則，質疑「和平談判基本上不是什麼和平談判，而是喪權辱國的投降」。（資料照）

民主文教基金會昨發布民調，稱有56.4%受訪者認為，「台灣應該主動與中國大陸進行和平談判」，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元強調，中共接受的和平談判，前提就是一中原則，質疑「和平談判基本上不是什麼和平談判，而是喪權辱國的投降」。他也直言，問卷把和平談判包裝成一個美方可以接受的選項，但事實上美國對台政策從1979年以來從來沒有改變，而且美國需要台灣作為一個獨立的國家固守抗中第一島鏈，質疑問卷設計的是誤導性的問題。

綜合媒體報導，民主文教基金會昨舉行民調發布會，稱最新民調顯示，有56.4%受訪者認為，「台灣應該主動與中國大陸進行和平談判，讓台灣變成美國與中國都可以信任的『和平之島』」。民調也稱，在「川習會」之後，川普說不希望看到台灣走向獨立，仍有46.1%受訪者認為應該「堅持互不隸屬，一邊一國」，多於認為應「務實面對憲法一中，創造和平」的36.1%。

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針對該基金會稱，有59.6%同意，「台灣應該主動與中國大陸進行和平談判，讓台灣變成美國與中國都可以信任的『和平之島』」，葉耀元直言，和平談判是什麼？事實上中共接受的和平談判，前提就是一中原則，也就是台灣的主權歸屬於中國。他強調「和平談判基本上不是什麼和平談判，而是喪權辱國的投降」，並質疑「請問大多數的受試者或者是台灣人知道這件事情嗎？」

「讓台灣變成美國與中國都可以信任的『和平之島』」這句話，就是這個問題如何誘導民眾選擇同意這個選項。葉耀元分析，因為問卷設計把和平談判包裝成一個美方可以接受的選項。但事實上是，美國對台政策從1979年以來從來沒有改變，而且美國國家利益需要台灣作為一個獨立的國家固守抗中第一島鏈，更不要提台灣在AI跟晶片產業所帶來的價值了。

葉耀元質疑，「美國會接受台灣跟中國進行投降談判？你會不會太天真了一點。美方多少次強調目前賴清德政府強化國防嚇阻中國保衛兩岸的現狀是他們支持的立場，請不要自以為是的設計一個看似合理實則賣台的民意調查好嗎？」

針對該基金會在民調中詢問，川普說不希望看到台灣走向獨立。在這樣的氣氛下，請問您認為應該「堅持互不隸屬，一邊一國」，還是「務實面對憲法一中，創造和平」？葉耀元也強調，這一樣是誤導性的問題。

葉耀元質疑，該民調先是強調美國不支持台獨，然後給一個選項讓民眾選擇要面對憲法一中。但真實的狀況是：憲法從來都沒有一中，我們沒有任何一條說我們應該跟中國談判。他也直言，「如果你要強調我國固有疆土的問題，那麻煩你去談反共大陸（中國）好嗎？」

葉耀元強調，「憲法一中跟和平的關係是什麼？我只知道你投降之後的確可能會短暫時間會有和平。不過看看香港，看看新疆，看看西藏，看看中國對自由的壓迫，這是台灣人真的想要的未來嗎？」

葉耀元也指出，事實上，現在的國際狀況就是一邊一國啊。不然你有中華人民共和國的護照嗎？這些想要做出親中態勢的民間組織，是不是都忘記了中華民國台灣本身就是一個主權獨立的國家。葉耀元也直言，「你拿著中華民國台灣的護照，在中共的眼中，就是在進行台獨之實喔」。

葉耀元在文末也提到，這場記者會的與談人包括前立法委員丁守中、中國文化大學兼任講座教授楊泰順、新黨副主席李勝峯，主持人為民主文教基金會研究員張鈞凱。

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