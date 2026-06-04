李四川駁購屋爭議稱遭抹黑 四叉貓貼法院判決補槍

國民黨新北市長參選人李四川遭控有購屋金流疑雲，李四川雖稱是分期支付，也就是以預售屋來購屋，不過網紅四叉貓指出，建商是竣工後才陸續出售，也就是「成屋買賣」而非預售屋。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川被質疑有購屋金流疑雲，李四川雖稱是分期支付，也就是以預售屋來購屋，並質疑被綠營抹黑，不過網紅四叉貓指出，李四川的該棟樓中樓叫做「三輝謙匯」，建商是把「三輝謙匯」竣工後才陸續出售，也就是「成屋買賣」而非預售屋，對李四川的說法提出質疑。

針對李四川的預售屋疑雲，四叉貓在臉書發文分析，李四川前幾天被質疑977萬元購屋自備款來源，他回應由於是預售屋，所以相關款項並非一次支付。對此四叉貓指出，李四川的那棟空中庭園樓中樓叫做「三輝謙匯」，剛巧「三輝謙匯」以前跟住戶有一些官司糾紛，包含消防設備、機電設備、汙廢排水設備等各種諸多瑕疵。

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四叉貓表示，根據《臺灣新北地方法院108年度重訴字第303號民事判決》，裡面寫著建商把「三輝謙匯」竣工後才陸續出售，也就是「三輝謙匯」是「成屋買賣」而非預售屋買賣，全部都是現況點交。

四叉貓直言，「司法判決書內容跟李四川的說法，你信哪一個？」

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