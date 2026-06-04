質疑黃國昌新書扭曲抗爭事實 他還原時間序「當年抓你的是柯文哲 」

張育萌還原當時事發時間序，並提到當初下令強制驅離的人叫「柯文哲」，就是黃國昌現在一口叫一句「老大」的柯文哲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌在近日出版的新書中提，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁；台灣青年世代共好協會理事長張育萌也發文提到，當初下令強制驅離的人叫「柯文哲」，就是黃國昌現在一口叫一句「老大」的柯文哲。

張育萌表示，既然黃國昌敢講這個，就來精準報時，2018年1月8日，柯文哲下令警察局長陳嘉昌，要求「7點交通要通」，時代力量當時靜坐絕食到第58小時，已經是8日凌晨4點17分，當時警察開始驅離，林昶佐和洪慈庸都留到最後一刻，洪慈庸被女警包圍，堅持不上救護車，後來林昶佐陪同一起到台大醫院急診，徐永明被警方強制驅離送上救護車。

請繼續往下閱讀...

至於黃國昌？張育萌指出，黃國昌跟警察推擠、倒在地上，警察很怕被罵，還要先喊：「委員，你幹嘛自己倒？」警察最後還陪黃國昌走到台大醫院。張育萌提到，他之所以會知道，是因為當年時代力量愛搞全程直播，8日清晨時代力量就發新聞稿，說在凱道「徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，由團團警力包圍」。

張育萌質疑，沒想到現在黃國昌要「洗大家的記憶」，說閉目養神一睜眼，「Freddy 就不見了，洪慈庸不見了」。張直言：「怎麼有黃國昌這麼噁心的政客啊？你不罵下令驅離的柯文哲，來踩著自己戰友往上爬。所以是當年的時代力量在說謊嗎？啊我們畫面裡看到，黃國昌身邊的其他委員，都是我們自己眼睛業障重？」

張育萌強調，「當年鐵腕驅離的柯文哲曾說你七點前撤場相安無事，要求時間到了只好抓人、就是處理」、「特別是立法委員，你們立法更要遵法、守法」，當年下令要抓黃國昌的，就是他現在一直叫「老大」的柯文哲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法