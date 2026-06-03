助攻北市！王世堅拱鄭麗君任副市長 賴清德瞪大眼：沈伯洋選戰會贏

民進黨中央黨部3日舉行中常會，立委王世堅出席會議。（記者羅沛德攝）

民進黨今（3日）召開中常會，立委王世堅席間建議，台北市長參選人沈伯洋可宣布聘請行政院副院長鄭麗君擔任台北市副市長，藉此開拓選票。兼任民進黨主席的總統賴清德聞言後面露驚訝、瞪大眼睛，直指沈伯洋會贏得選戰，若屆時鄭無法出任副市長，恐怕將跳票。

據與會者轉述，賴清德在會中宣布新人事，由立法院民進黨團總召蔡其昌擔任民進黨財委會主委，席間還有人笑稱該職務是「屎缺」；蔡其昌則幽默回應，「募款還是要靠主席」。另外，2026年九合一選舉，北北基地區由民進黨秘書長徐國勇擔任總督導，雲嘉南地區則由英系前立委陳明文擔任總督導。

請繼續往下閱讀...

在臨時提案階段，王世堅表示．沈伯洋參選台北市長的起手式非常好，民進黨秘書長徐國勇安排地方行程亦有功勞，沈伯洋可在7、8月期間，適時宣布自己若當選台北市長，將聘請鄭麗君擔任台北市副市長。現場人士聽聞這項提議時，皆面露不可置信的反應。

徐國勇則以北北基總督導身分說明，沈伯洋在台北市的聲勢愈來愈好，已激發國民黨與台北市長蔣萬安的危機感；針對基隆選情，基隆市長謝國樑過去跳票事件在地方發酵，近一個月的內參民調差距已非常小，可望很快能看到民調黃金交叉。民進黨選對會預計於6月10日上午10時召開下次會議。

此外，蔡其昌報告時說明，目前僅2個委員會完成預算審查，國民黨採取「拖字訣」延宕進度，目的是在面對國會延會時避免陷入無案可審的處境，這是不應該的行為；至於行政院補提名的3位中選會委員人選，立法院預計6月下旬才有機會處理該人事案。

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法