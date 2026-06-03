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    首頁 > 政治

    響應6/3世界自行車日 柯志恩提「雄好騎」五大政策

    2026/06/03 17:35 記者王榮祥／高雄報導
    響應6/3世界自行車日，柯志恩今提出「雄好騎」五大政策。 （記者王榮祥翻攝）

    響應6/3世界自行車日，柯志恩今提出「雄好騎」五大政策。 （記者王榮祥翻攝）

    響應6月3日世界自行車日，國民黨高雄市長參選人柯志恩今提出「雄好騎」五大政策，包括YouBike費率優惠、長者友善措施、自行車路網升級、AI智慧調度及大眾運輸串接，全面完善高雄綠色運輸交通網。

    柯志恩指出，高雄擁有得天獨厚的陽光與山海景觀，期盼透過相關政策，讓自行車成為市民日常生活的一部分，實現低碳城市、健康市民與友善交通的願景；目前台北、桃園、台中等城市都已實施YouBike前卅分鐘免費政策，高雄身為南台灣最大城市，絕不能落後。

    柯志恩認為，透過YouBike前30分鐘免費政策，能有效提高市民將自行車作為短程代步工具的意願，將運動自然融入日常生活，同時吸引國內外觀光客以低碳方式深度探索高雄，具體落實淨零碳排目標。

    柯志恩進一步指出，自行車不應只是年輕人專屬交通工具，更應成為長者健康生活的重要夥伴，新北、台北、桃園、台南皆開放敬老卡扣點騎YouBike，柯志恩提出開放敬老卡點數折抵YouBike及電輔車騎乘費用，並針對長輩不擅操作APP的數位落差，推行「極簡化流程」。

    柯志恩也承諾在2030年前，將高雄YouBike站點由目前1494站擴增至1800站，讓微型交通路網更加綿密。

    針對市民最常抱怨的「無車可借、無柱可還」問題，柯志恩指出，未來將透過數據建立科學化的「移設評估機制」，將資源轉移至真正有需求的熱區，並導入AI技術進行預測性調度與資源轉移，提升營運效率。

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