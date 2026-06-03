比李四川還猛！蔣萬安2年還清1700多萬房貸 存款還翻倍暴增......

蔣萬安和李四川。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川日前遭爆2020年卸任高雄副市長後，沒多久就到建商當執行長，存款增加且房貸減少，帳面資產成長逾千萬元。不過今天（3日）又有網友發現，台北市長蔣萬安比李四川還要厲害，僅花2年就把1700多萬的貸款全部還清，淨資產增加了3600多萬！

李四川2020年離開高雄市府後，不到一年轉任建商宏國關係企業執行長，由於他在擔任高雄副市長任內，負責與建商監管相關業務，因此被質疑是否涉及公務員離職後轉任相關營利事業的「旋轉門」問題。有媒體引用監察院財產申報資料顯示，李四川2019年現金存款約1542萬、房貸約2742萬；到2023年2月擔任台北副市長，其存款約2393萬、房貸約2308萬。也就是說，李四川在這幾年存款增加了約850萬元、房貸少了約434萬，合計帳面淨資產增加約1284萬元。

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李四川到現在都沒有正面回應，僅稱「歡迎檢調來調查」。而今有網友發現更厲害的是李四川的前上級蔣萬安，據2022年中選會候選人財產申報及2024年監察院《廉政專刊》財產申報資料，蔣萬安4年前存款為1669萬8671元，房貸為1711萬9821元；2年後，蔣萬安存款為3617萬7773元，房貸結清，短短2年淨資產暴增3659萬8923元，堪稱「2020年代財產增值最快的直轄市長」！

網友紛紛表示，「國民黨每個選立委市長，選上後都很會賺，資產都會暴增」、「果然國民黨會拚經濟不是說假的，只不過是在拚自己的帳戶」、「國民黨的政治人物還沒搞政治的時候都沒什麼財產！一選上後就財運大爆發！懂的就知道這些錢怎麼來的！」、「如何2年還完1千7百萬房貸的同時存款超越翻倍？貧窮限制了我的想像……」

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