盼把補助變投資！陳世軒倡新北「未來種子帳戶」 18歲累積百萬資產

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

總統賴清德日前提出多項育兒支持政策，包括「0到18歲成長津貼」，6至18歲兒童的每月5000元將有半額存進「兒少成長津貼專戶」、續推「弱勢兒少教育發展帳戶」等。新北市議員陳世軒今（3）日在市政總質詢中表示，不應讓0至6歲變成空白期，且現行弱勢兒少發展帳戶追不上通膨速度，他提出「新北未來種子帳戶（NTFS）」構想，主張引入指數基金等長期複利引擎，協助下一代在成年時滾存出百萬資產，可減少低收補助、失業救濟與弱勢家庭扶助成本。

市長侯友宜說，可請財政局、社會局等相關局處進行評估，此案難處在於和金融機構洽談，未來若財政可行，也贊同由弱勢家庭先行試辦，將用3個月提出可行性報告。

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陳世軒說，新北市於2017年起配合中央執行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，開戶率達78.66%，但以1年期定存機動利率1.69%計算，若扣除去年消費者物價指數年增率1.66%，實質利率只剩下0.03%，形同18年存款利息全被通膨吃光，在孩子成年時僅約有63萬多元，實質購買力與18年前的54萬元無異。

陳世軒指出，中央、地方提供的「一次性現金發放」生育獎勵無助解決家長長期養育焦慮，建議市府打造「新北未來種子帳戶」，透過「種子、匹配、複利」3大引擎，採取共同負擔邏輯，不增加市府一次性的大額財政壓力；在啟動階段，家長可自願將首胎4萬元的生育獎勵金撥出2萬元直接轉入該專屬投資帳戶，市府則加碼5000元作為開戶啟動金；進入相對提撥階段，家長每月存入1000至3000元，市府則按1：0.5比例提撥上限1000元至孩子滿6歲為止，也可設計排富與差異化機制，中低收入戶的提撥比例可提高至1：1或1：2。

陳世軒主張，可規定在孩子18歲前，專款專用於教育學費、創業或首購屋自備款，開戶種子金由市府負擔，估算市府最高提撥預算僅需1.84億元，不到新北整年總預算0.1% ；若將帳戶標的鎖定於長期穩健的ETF，以0050為例，孩子18歲時帳戶累積最高可達216萬元。

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