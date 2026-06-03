自掏腰包彩繪七堵遭市府高層這樣點評 副議長楊秀玉哽咽

楊秀玉推動七堵火車站前老舊民宅外牆彩繪，十分多樣。（記者盧賢秀攝）

基隆市副議長楊秀玉近年彩繪七堵火車站前的住宅牆面，讓七堵被看見，卻傳出市府有人點評「無整體規劃」。楊秀玉今天在總質詢時說，她出錢出力讓老舊民宅活起來，她1戶1戶去整合，講到辛酸處語帶哽咽。

市長謝國樑和秘書長謝孝昆等人說，要整合住戶實在很不容易，沒有人不肯定，未來捷運聯開案和一德新村公辦都更即將啟動，城市意象要「取得平衡」。

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楊秀玉今天在議會總質詢時，播放她近年在七堵火車站前推動老舊民宅牆面彩繪的影片，老舊牆面畫上「七堵大戲院」、「七堵柑仔店」、「烤香腸」、「戀戀七堵」、「糖葫蘆」等懷舊意象。

她說，希望讓七堵可以被看見，七堵車站是南下北上換車的地方，過去和現在都有豐富的歷史文化背景。

楊秀玉說，她彩繪不是亂畫，她也有專業的團隊規劃彩繪內容，看到1戶1戶美化後，讓城市活起來，成為打卡景點。

她默默地做，把幾十年老舊的民宅，1戶1戶整合、彩繪，楊秀玉哽咽說，她出錢出力，獲得很多企業和在地鄉親的認同，她天天都在做，有時累打點滴，「我真的很愛七堵，卻沒有聽到市府應有鼓勵的聲音」。

楊秀玉說，彩繪一條街融入地方的特色、人文色彩，結合周遭的商家、火車站、社區，希望讓七堵經濟都活絡起來。

謝國樑和謝孝昆說，感謝副議長的理念及用心，尤其整合共識很不容易，市府辦理都更案最難的就是整合，市府可以好好學習，讓七堵環境更優化。

基隆市副議長推動七堵火車站前彩繪，講到辛酸處忍不住哽咽。（記者盧賢秀攝）

楊秀玉推動七堵火車站前老舊民宅外牆彩繪，十分多樣。（記者盧賢秀攝）

楊秀玉推動七堵火車站前老舊民宅外牆彩繪，十分多樣。（記者盧賢秀攝）

楊秀玉推動七堵老舊民宅外牆彩繪，十分多樣。（記者盧賢秀攝）

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