僑宴自誇上中國熱搜！鄭麗文得意：官媒、國台辦幹部被我感動

鄭麗文於舊金山參加首場僑宴，並上台致詞。（取自國民黨直播）

國民黨主席鄭麗文率團訪美，她今日於舊金山參加首場僑宴，並上台致詞，國民黨也在官方YouTube直播宴席畫面。鄭麗文在致詞時自誇她登上中國網路熱搜，她還強調，國台辦中級幹部、中國官媒訪問她的記者，都由衷感動落淚。這段致詞畫面被擷取PO網，引發討論。

「每一天麗文都上了大陸（指中國）的熱搜，」鄭麗文致詞表示。她說，國台辦的幹部告訴她，這是有史以來第一個政治人物上熱搜，而且是每天上熱搜。講到此處，台下也響起一陣熱烈的掌聲與歡呼。

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鄭麗文露出笑容接著表示，國台辦的中級幹部、大陸官媒訪問她的記者，都被她感動得落淚。她還強調，是由衷地感動，這是真實的情感。她相信，很多人都說，習近平是中國剩下的唯一一個對台灣有善意的人，「但是不能只是靠習總書記個人的意志」。鄭麗文說，如果全中國都反對，習近平也不能一意孤行，但中國民意若都希望看到和平，那就不一樣了，不管誰當總書記，這都是未來的趨勢。

有網友將這段致詞內容剪輯PO至社群「X」，引發討論。網友紛紛表示：「KMT 真的是爛泥扶不上牆了，該被掃進歷史垃圾堆了」、「這跟戀愛一樣，我對你好，不是想被你發一張好人卡，而是想聽你說我們結婚吧。不談統一只談和平都是耍流氓」、「腦子開始膨脹了，感動落淚都胡編濫造出來」、「這種不動腦子、不知好歹、什麼話都敢說的女人，統一後第一個下台」、「在老美面前說大陸好？腦子怎麼長的？不想贏選舉了是吧？」

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