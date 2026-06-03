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    首頁 > 政治

    藉教練機失事政治操作「可惡又可恥」 馬文君批政府未正視裝備汰換

    2026/06/03 14:09 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委馬文君今表示，今年包括韌性預算、國防特別預算及年度預算共1兆多元，卻仍讓服役逾40年的老舊機型持續執勤，質疑政府未真正重視飛官安全與裝備汰換。（資料照）

    國民黨立委馬文君今表示，今年包括韌性預算、國防特別預算及年度預算共1兆多元，卻仍讓服役逾40年的老舊機型持續執勤，質疑政府未真正重視飛官安全與裝備汰換。（資料照）

    空軍T-34初級教練機2日在空軍官校岡山基地墜毀，造成2名中校飛官殉職。國防部今年針對T-34C型機編列逾10億元保修預算，但立法院至今尚未審查完竣今年度中央政府總預算案。對此，國民黨立委馬文君今表示，相關預算「完全沒有凍結，也未受影響」，藉事故進行政治操作「非常可惡又可恥」。今年國防相關預算逾兆元，卻仍讓服役逾40年的老舊機型持續執勤，質疑政府未真正重視飛官安全與裝備汰換。

    馬文君指出，這筆預算完全沒有凍結，也沒有影響，而且之前才發生F-16墜機事件，不要把事故發生還用政治操作，這真的是非常可惡又可恥的行為。而且之前才發生F-16墜機事件，真相也還沒查清楚，現在又發生2個飛官因T-34教練機墜落發生憾事，這才是應該真正面對的。

    馬文君表示，一直說藍白刪凍預算，國防預算從過去馬政府的3000億元，到今年包括韌性預算、國防特別預算及年度預算逾兆元，到底被刪、被擋、被凍了什麼？可是看到使用超過40年的T-34教練機，還有機齡40年以上的C-130運輸機，這些都非常老舊，可是在預算裡曾為這些做過什麼計畫嗎？有說要買新飛機嗎？只看到很多廠商關心無人機，而且效果又不好，反而關乎官兵生命安全、戰力維持及武器系統裝備應檢視的，都沒有被考慮。

    馬文君說，像這樣的教練機，如果換新，它佔的預算比例，國防部應該要整體考量，若沒有辦法獲得真正的武器裝備時，應該要考慮換裝。

    馬文君表示，國防預算從3000多億元增加到1兆多元到底被砍了什麼？全民也可以去檢視，也可以看看我國到底需要什麼樣的國防武器？需要什麼樣的裝備？需要照顧軍人的生命安全，還有戰力到底是什麼？這1兆多元應該要怎麼花？

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