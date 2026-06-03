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    首頁 > 政治

    張清照持股市值逾58億被封「政壇股王」 採逢低布局、長期持有

    2026/06/03 14:09 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議長張清照。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議長張清照。（記者蘇孟娟攝）

    台股今天收盤又上漲901點，衝破4萬6千點，根據監察院廉政專刊第300期資料，台中市議長張清照持有中美晶集團旗下的3檔股票，以近日收盤價計算，他持有股票的市值逾58億元，被封為「政壇股王」。對此，張清照非常低調、不回應投資議題；據了解，學會計出身的張清照，對投資股票頗有研究，早在從政之前就投資佈局，他的操作方式是長期持有、不炒短線，屬穩健型投資。

    根據監察院最新的廉政專刊資料，張清照個人資產包括28筆土地、5筆建物、存款2億2736萬2502元、3億元債權，以及價值約843萬珠寶、骨董與字畫等；他的名下持有環球晶（6488）2642.17張、中美晶（5483）14050張、朋程（8255）5002.32張。

    台灣股市破4萬6千點，外界以6月1日的收盤價計算，張清照持有中美晶集團的3檔個股市值合計58億797萬6512元，對照他去年11月申報時，股票市值僅2億6千多萬元，在短短半年左右暴漲近30倍，因此被封為「政壇股王」。

    投資有方的張清照，數年前在新冠疫情的股市低迷時期，他也曾經「住套房」多時，據透露，他會私下向至親好友分享台股操作之道，鼓勵逢低布局中美晶、環球晶的股票；張清照大學學的是會計，對商業很有興趣也有研究，後來還去讀EMBA，早在從政之前就研究、投資股票，投資標的均是依他個人對公司體質的長期研究心得，時下流行的半導體或AI股，他不會隨之起舞，採長期持有、不做短線操作。

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