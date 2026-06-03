鄭麗文稱要結束第一島鏈 吳靜怡批：是和平保台還是討好北京？

吳靜怡指出，中國正在將把台灣問題從「兩岸軍事對峙」，變成「國際戰場化」，但當印太安全主流正在強化第一島鏈，國民黨主席鄭麗文（見圖）卻喊結束第一島鏈，替台灣鬆綁安全帶。（資料照）

中國持續對台文攻武赫，媒體人吳靜怡指出，中國正在將台灣問題從「兩岸軍事對峙」，變成「國際戰場化」，包含我國總統賴清德及美國國務卿魯比歐、美國戰爭部長赫格塞斯接軌印太安全戰略，但當印太安全主流正在強化第一島鏈，國民黨主席鄭麗文卻喊結束第一島鏈，替台灣鬆綁安全帶，這也讓外界質疑：到底是在和平保台，還是討好北京？

鄭麗文於1日展開訪美行，她在行前稱此次訪美盼加深兩岸和平，台灣不希望成為下一個烏克蘭，並主張要提倡結束「第一島鏈」思維，轉化成和平繁榮之鏈，讓台灣不再是麻煩製造者，也不成為大國博弈下的棄子。

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吳靜怡在臉書發文指出，賴清德總統在Computex強調，台海穩定是全球供應鏈安全的基礎；美國國務卿魯比歐重申對台政策不變，核心仍是維持現狀；美國戰爭部長赫格塞斯更在香格里拉對話明確指出，美國太平洋戰略核心，是「沿第一島鏈建立拒止性嚇阻」。三者形成高度一致的戰略訊號，就是台灣不只是兩岸議題，而是全球AI供應鏈、印太安全秩序與對中嚇阻架構的關鍵節點。

吳靜怡表示，北京正在把台灣問題從「兩岸軍事對峙」，擴張成東海、南海、第一島鏈、海警執法權與國際海洋法秩序的綜合戰場。中國海警在台灣東部巡航，抗議日本與菲律賓海域劃界談判；5月底又強闖東沙周邊海域，與台灣海巡形成對峙。這些都不是零星挑釁，而是北京把台海「國際戰場化」的連續劇本。

吳靜怡強調，台灣此時展示機器狗與無人化防衛系統，正是回應這種灰色地帶威脅。當中國用海警、海上民兵、法律戰與灰色地帶壓迫外島與周邊海域，台灣升級無人系統、AI感測、外島監偵與快速反應能力，不是挑釁，而是拒止性嚇阻的必要佈局。北京想用低成本切香腸推進灰色地帶壓力，台灣就必須讓每一刀都切不下去。

吳靜怡質疑，相較之下，國民黨主席鄭麗文卻選擇在這個時間點高喊「結束第一島鏈思維」，主張以對話取代戰略防線，這種論述表面訴求和平，實際上卻與美方及區域盟友正在強化的印太安全主流明顯脫節。第一島鏈不是上世紀老思維，而是台灣此刻最重要的安全線；拒止嚇阻不是挑釁，而是避免戰爭的現實條件。當北京升高壓力時，鄭麗文急著替台灣鬆綁安全帶，難免讓外界質疑：這到底是和平保台，還是討好北京？

吳靜怡在文末直言，「當印太安全主流正在強化第一島鏈，國民黨為什麼要急著自己先拆掉這條線？」

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