殉職盧季佑曾說「沒消息就是好消息」 學員家屬不捨：感謝用生命捍衛領空

殉職中校教官盧季佑曾擔任空軍官校95期中隊長，帶出3名二代戰機優秀女飛官，創空前紀錄。（空軍飛訓部提供）

空軍岡山基地T-34C初級教練機昨進行模擬「發動機失效」航線訓練任務失事，考核官過俊男、教官盧季佑兩位中校飛官不幸殉職，曾被帶過的飛行員和家人得知噩耗，都感哀傷悲慟。

一名與盧季佑教官熟識的飛行員父親，PO出對盧教官的表達不捨與感激，他的兒子是當時任中隊長的「師父」盧教官親自帶飛，後來大家各自忙碌而少聯絡，最近一次聯絡時，盧教官笑說「沒有消息就是好消息」。沒想到這句話竟一語成讖，令人難過悲痛！

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這位飛行員的父親PO文懷念盧教官「我們很久沒聯絡，聽到消息竟是殉職的噩耗」，他回憶盧季佑教官是兒子官四中隊長及飛行線帶飛教官，空軍飛行員受訓學員與帶飛教官的學徒制，在三軍軍種裡是非常特殊的情感，超越長官部屬的關係，受訓學員稱帶飛教官為師父。

他們從同機一命開始，每位帶飛教官對受訓學員，都是盡心盡力傾囊相授，為培育新一代飛行員不遺餘力。盧教官替空軍培育眾多優秀飛官！他曾擔任空軍官校95期中隊長，帶出優秀的空軍官校正期戰鬥機女飛官，95期出了3個二代戰機女飛官，三個機種各一，創下這項空前紀錄，見證了盧教官培育新生代飛行員功績，感謝您們用生命捍衛青天白日的領空，英雄折翼天地同悲。

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