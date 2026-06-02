民進黨嘉縣黨部主委交接 何嘉恒上任力拚年底選舉「全勝利」

民進黨嘉義縣黨部新任主委何嘉恒（左）上任。（民進黨嘉義縣黨部提供）

民進黨嘉義縣黨部今天舉行新任、卸任主委交接典禮，第20屆新任主委何嘉恒表示，感謝黨員投票支持，感到開心，也是責任承擔的開始，希望大家給予指教建議，讓黨務推動順利，面對年底五合一選舉，黨部會全力輔選，力拚全勝利。

交接典禮由中常委嘉義縣長翁章梁擔任監誓人，執委、評委全數出席與會參加，展現黨內團結氣勢；何嘉恒表示，感謝卸任主委徐明勲過去為黨奉獻付出，未來最重要的是獲得更多鄉親認同。

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何嘉恒說，自己從基層做起，知道民意的可貴及地方發展的需求，黨部將作為黨員的後盾，為了黨的進步發展共同打拼，讓人民對民進黨有信心，年底將全力輔選好的人才，如同當年大家力挺翁章梁當選縣長，促使嘉義縣進步神速，翁縣長獲得五星榮耀，全國知名度名列前茅，嘉義鄉親與有榮焉。

縣黨部指出，何嘉恒經歷豐富，曾擔任5屆民雄鄉民代表、第十六屆民雄鄉代會主席、義消總隊副總隊長、公所主任秘書、兩屆民雄鄉長及嘉義縣政顧問及行政院政務顧問，地方實力雄厚，借重其長才，對黨務發展非常重要。

何嘉恒強調，鼓勵年輕世代加入公共事務，了解青年思想與新的創意，對黨務一定會有幫助，未來也會推動黨員向心力與光榮感，建立LINE群組讓黨員與黨部無縫接軌。

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