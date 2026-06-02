為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批鄭麗文訪美如「習辦外宣團」 民進黨：應交代成員及資金疑雲

    2026/06/02 14:49 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向在場媒體致意未發表談話。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向在場媒體致意未發表談話。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，今（2日）抵達舊金山並展開為期2週的訪問行程。民進黨對此質疑，鄭麗文近期一系列的言論，本質上只是在掩蓋其完全向習近平「一邊倒」的政治投機，其論述與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。

    民進黨發言人林楚茵表示，鄭麗文日前在公開場合不斷宣稱「台灣在美中間不用選邊站」，企圖以中立言論掩蓋傾中現實。此舉完全無視中國對台持續不斷的軍事威脅，意圖削弱台灣與民主盟友間的信任，在國際上散播錯誤訊息，嚴重傷害台灣的國防與外交自主。

    林楚茵指出，此次訪團名單中竟然夾帶具有中配背景、身兼台企聯副會長的國民黨中常委勤彭蓁，是否為「國台辦監軍」引發社會強烈質疑。更令人震驚的是，近期馬英九辦公室風波中，與蕭旭岑「捧錢合照」的正是台企聯會長，現又有媒體直指北京高層已下達「全力保蕭」的指令。種種不尋常的利益互動與政治默契，讓這場訪美動機蒙上巨大陰影，也讓台灣社會深感疑慮。

    林楚茵並強調，鄭麗文一方面對外高喊維持現狀，另一方面卻放任訪團與統戰組織、對岸資金關係糾纏不清。這場訪美行不但無法提升台灣的國際互信，反而是在向美方與國際社會傳遞錯誤訊號。林楚茵呼籲，國民黨切勿一意孤行、淪為中國統戰的傳聲筒，應立即對隨團成員背景及相關資金疑雲向國人交代清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播