高中生喊張善政新店市長遭公審 網酸：難道要跪著迎接喊吾皇萬歲？

詹江村。（資料照）

桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮，有學生因一句「新店市長」的玩笑話，遭國民黨市議員詹江村發文怒斥「沒家教」，該名學生隨後向詹江村認錯，儘管事後詹江村刪文仍強調「畢業典禮嗆縣市首長，此風不該被鼓勵」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」揶揄提問，「以後桃園學生遇到張善政是不是要跪著迎接喊吾皇萬歲」？

粉專「Mr.柯學先生」今日上午10時許發文嘆說，就只是單純的高中生喊了張善政一聲「新店市長」，「被自以為正義的詹江村把學生拖出來公審霸凌，結果導致張善政被詹江村拖著一起炎上！」、「最強神隊友沒有之一」。

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「Mr.柯學先生」中午12時許接續發文酸說，「誠心發問！以後桃園學生遇到張善政是不是要跪著迎接喊吾皇萬歲！不然會被國民黨議員抓出來公審霸凌，學生還要道歉刪帳號」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「好大的官威啊！村長一言堂」、「為何道歉，現在言論已經戒嚴嗎」、「這不就是霸凌嗎？」、「我真以為活在白色恐怖時代，X」、「新店王現在把桃園變領地了，好怕」。

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