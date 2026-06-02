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    首頁 > 政治

    詹凌瑀酸蔣萬安備詢是「殷瑋答」 直言盧秀燕總統夢碎

    2026/06/02 14:47 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安與北市研考會主委殷瑋。（資料照）

    台北市長蔣萬安與北市研考會主委殷瑋。（資料照）

    民進黨籍立委吳沛憶昨（1日）於廣播節目爆料稱，台北市長蔣萬安在議會備詢時，研考會主委殷瑋會整理資料、即時提供講稿、「答案」給蔣。對此，媒體人詹凌瑀酸揶揄地說，現在再強大的人工智慧，似乎都比不上「台北市府這台真人版『殷瑋答』」。

    「台北市議會上演一齣科技喜劇」詹凌瑀今發文指出，最近科技界最紅的關鍵字是輝達，蔣萬安也將輝達在台北設立海外總部視為自己的重大政績。不過立委吳沛憶與議員洪健益爆料，蔣萬安在議會備詢時，面前總是放著一台平板，而坐在旁邊的研考會主委殷瑋就像個「藏鏡人」，雙手瘋狂打字，即時將講稿與答案傳送到市長的螢幕上。

    詹凌瑀指出，這荒謬的場景被網友戲稱為「殷瑋答」，更有人笑稱殷瑋根本是「殷瑋GPT」，而蔣萬安只是個依賴指令的玩偶。有時若講稿來不及生成，蔣萬安甚至會在質詢台上愣住，面露糾結宛如電腦當機。

    詹凌瑀坦言，儘管殷瑋事後反酸這是沒當過行政官員才會說的話，強調首長備詢都是即問即答，但網友早已把蔣萬安茫然的備詢照片做成迷因圖。只能說現在再強大的人工智慧，似乎都比不上台北市府這台真人版「殷瑋答」。

    針對國民黨主席鄭麗文訪問美國，詹凌瑀直言，「這趟行程表面上是交流，實則暗潮洶湧」。看著鄭麗文大出風頭，藍營內部最不是滋味的非台中市長盧秀燕莫屬。去年立委大罷免期間，盧秀燕聲勢如日中天，一度被視為藍營2028年的最強共主，但她當時選擇退縮，不願扛下黨主席的重責大任，最終讓鄭拿下大位。

    美麗島電子報董事長吳子嘉指出直言，盧秀燕的總統夢已經徹底破碎。詹凌瑀直指，政治講求實力與話語權，盧秀燕當初以為能明哲保身，如今鄭麗文把持黨中央並挾著親中聲勢訪美，盧秀燕只能落得無話可說、滿盤皆輸的下場。

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    國民黨主席鄭麗文1日深夜啟程前往美國訪問，登機前僅揮手向在場媒體致意未發表談話。（資料照）

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    台中市長盧秀燕。（資料照）

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