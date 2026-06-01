蔣萬安背誦官腔文稿？ 殷瑋舉例反擊官腔、不實問實答

研考會主委殷瑋。（記者方賓照攝）

台北市研考會主委殷瑋今（1）受訪被問到，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，市長蔣萬安會背誦官腔文稿；對此，殷瑋也以沈的能源政策立場、民進黨台獨黨綱等案例，反擊官腔、不實問實答，「我覺得人民的眼光可以看得非常非常清楚。」

殷瑋舉例，所謂官腔文稿，例如「本黨對於這個能源政策立場，一向是非常堅定的，我想一直以來都沒有改變」；所謂不實問實答，就是人家一直追問你說，你說過「我是人，我反核」，沒有加任何附帶條件，也無談到任何時空環境問題，反對就是核能本身，問到了現在，一次都沒有回答過，當要回答時就全部繞開、都在躲與跑。

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殷瑋續指，當人家問你說民進黨還有沒有台獨黨綱？你說台獨黨綱已被覆蓋，人家說不對啊！如果後面的文件會覆蓋前面的文件，在「正常國家決議文」出現後，又覆蓋了你所謂的「台灣前途決議文」，也就是說，民進黨依然是堅持台獨寫在黨綱文件裡的一個政黨，但你怎麼看呢？到目前為止，就連今天中午，也都還不回答這個問題。

他直言，「什麼叫做不實問實答？什麼叫做背誦官方的文件？那我覺得這個答案其實非常非常清楚的。」另一方面，若要講政策方面的官式答案，那包括蔣萬安去行政院跟所有行政官員首長講，應該要繼續做「班班有鮮奶」，那卻不做，這是不是一個官式的答案呢？

他提到，克服困難做了之後，要怎麼看這個行政官員的這個作為？其實不用說等到選市長，就算是現在，因為「抗中保台」原因被賴清德提名為民進黨不分區立委，以立委身分就可針對很多現在大家認為是問題、中央執政的事情，提出你的監督，但是都沒有，什麼叫做官腔？什麼叫做不實問實答？「我覺得人民的眼光可以看得非常非常清楚。」

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