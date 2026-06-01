為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安議會備詢打稿供答案？ 殷瑋反酸吳沛憶：顯然沒當過行政官員

    2026/06/01 16:27 記者董冠怡／台北報導
    研考會主委殷瑋。（資料照）

    研考會主委殷瑋。（資料照）

    民進黨籍立委吳沛憶今（1）在廣播節目中表示，台北市長蔣萬安在議會備詢時，研考會主委殷瑋化身背後「藏鏡人」，透過平板電腦整理資料提供講稿給蔣。對此，殷瑋受訪回酸，此說法顯然是沒當過行政官員。

    殷瑋表示，這個顯然是沒有當過行政官員，誰在備詢時，面對像吳沛憶如此優秀的民代質詢，有任何心力可以去看任何其他資料，或是任何提示。

    殷瑋指出，市府官員包含行政首長面對質詢，本來就是即問即答形式，這是非常自然的事，吳沛憶委員可能要等到有更多在行政單位要備詢的經驗後，可以更充分了解這個問題。

    民進黨籍議員洪健益另援引報社上月29日照片表示，蔣萬安市長表情糾結又茫然，是在思考台北市政，還是在等待「藏鏡人」殷瑋生成答案？「殷瑋GPT正在非常努力生成回應，請勿關閉視窗」，並指吳沛憶替大家揭曉答案，原來少了他在後方即時待命、遠端打字支援，蔣上台備詢就只能「載入中」。

    洪健益質疑，蔣萬安是否愣在原地「等待講稿即時更新」，試問市民到底是選了蔣萬安當市長，還是選了「殷瑋GPT當市長」，下次打字請快一點，不要浪費質詢秒數，市民也還在等答案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播