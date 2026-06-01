蔣萬安議會備詢打稿供答案？ 殷瑋反酸吳沛憶：顯然沒當過行政官員

研考會主委殷瑋。（資料照）

民進黨籍立委吳沛憶今（1）在廣播節目中表示，台北市長蔣萬安在議會備詢時，研考會主委殷瑋化身背後「藏鏡人」，透過平板電腦整理資料提供講稿給蔣。對此，殷瑋受訪回酸，此說法顯然是沒當過行政官員。

殷瑋表示，這個顯然是沒有當過行政官員，誰在備詢時，面對像吳沛憶如此優秀的民代質詢，有任何心力可以去看任何其他資料，或是任何提示。

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殷瑋指出，市府官員包含行政首長面對質詢，本來就是即問即答形式，這是非常自然的事，吳沛憶委員可能要等到有更多在行政單位要備詢的經驗後，可以更充分了解這個問題。

民進黨籍議員洪健益另援引報社上月29日照片表示，蔣萬安市長表情糾結又茫然，是在思考台北市政，還是在等待「藏鏡人」殷瑋生成答案？「殷瑋GPT正在非常努力生成回應，請勿關閉視窗」，並指吳沛憶替大家揭曉答案，原來少了他在後方即時待命、遠端打字支援，蔣上台備詢就只能「載入中」。

洪健益質疑，蔣萬安是否愣在原地「等待講稿即時更新」，試問市民到底是選了蔣萬安當市長，還是選了「殷瑋GPT當市長」，下次打字請快一點，不要浪費質詢秒數，市民也還在等答案。

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