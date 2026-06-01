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    首頁 > 政治

    苗29線限速惹民怨 苗議員籲設防護網兼顧石虎與用路人

    2026/06/01 09:28 記者張勳騰／苗栗報導
    苗29線因石虎出沒，而限速40公里，苗栗縣議員鄭秋風要求檢討，提高速限。（圖由鄭秋風提供）

    苗29線因石虎出沒，而限速40公里，苗栗縣議員鄭秋風要求檢討，提高速限。（圖由鄭秋風提供）

    針對苗29線後龍段因有石虎出沒被「路殺」而限速40公里，致不少民眾超速罰款，甚至被扣牌、扣照，引發民怨；苗栗縣議員鄭秋風在總質詢要求沿線應比照國道三號設防護網，並提高速限至60公里；縣長鍾東錦答詢允諾請交通工務處會同農業處、縣警局等單位檢討出更合理的速限。

    鄭秋風指出，苗29線後龍鎮段因石虎出沒，限速40公里，保護石虎應有配套措施，不能因保護石虎，而忽略用路人的權益，有不少駕駛人稍不小心即超速荷包失血，有些被扣牌、吊照，該路段為4線道、20米道路，限速40公里，並不合理；他建議能比照國道三號施設防護網，一旦防護措施做好，就可減少石虎被「路殺」；此外，省道台13甲線告橋段，設有區間測速，速限50公里，也希望一併檢討。

    鍾東錦回應，將請交通工務處、農業處、警察局及公路局等單位，在交通安全與保育石虎之間取得平衡點，苗29線討論出更合理恰當的速限，建議白天可提高速限，晚上為石虎出沒時段再限速；至於台13甲線，因屬公路局權責，將行文請公路局檢討。

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