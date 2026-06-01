黃國昌否認曾想結盟賴清德 黃光芹再爆他聽到挺柯文哲就爆氣

民眾黨主席黃國昌。（記者李容萍攝）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌開撕，近日她又爆料現任總統賴清德2020年和當時爭取連任的前總統蔡英文角逐民進黨黨內初選時，黃國昌曾傳訊給賴清德想要結盟。黃國昌週日（5/31）再次閃躲問題，僅稱「跟客觀事實不符」。對此，黃光芹又出招，加碼爆過去時代力量有人建議挺柯文哲，黃國昌聽到後爆氣的往事，再次證明他就是立場反覆橫跳的政治變色龍！

黃光芹週日在臉書發文，「針對我上篇爆料，指賴清德在與蔡英文進行總統黨內初選過程中，黃國昌曾傳簡訊給賴尋求結盟，黃今指我爆料內容『部分』不符合事實。事實上，有關內容，我是有所本，即有確切的消息來源；而且黃國昌心知肚明，100%知道我的消息來源是誰，否則我怎麼有他在時力發生的種種細節，以及他2015年競選區域立委時的行程表？」

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「林昶佐要求挺柯文哲 黃國昌暴怒走人」

「消息來源今進一步指證，黃與賴在那段時間，還不止一次通訊，直到賴初選失敗，才沒有聽他再提；而黃尋求與賴結盟，是黃一次在時力立法院黨團辦公室，主動、親口跟我的消息來源說的，當時只有他們兩個人在場。難不成搞到最後，還要逼使雙方把簡訊拿出來才算？其實這一點，是他最沒有必要否認的！以黃過去的政治發展歷程來看，凡走過必留下痕跡！賴都幫他競選立委時掃過街了，他積極撇清過去跟賴的關係，不是多此一舉？黃國昌怎麼不積極否認，林昶佐在決策會議上要求挺柯，他為何激烈反彈，甚至暴怒走人。」

黃光芹接著說：「現在的黃國昌，否定我所說的任何一點，都是否定過去存在的事實。我的消息來源早說，他在時力時，只要聽到人家叫『小綠』，他就跳腳；而且只要誰說他選汐止立委，是民進黨『禮讓』，他就翻臉！他會爭執，是在一次餐會上被拱出來的！這就是黃國昌！」

「另外，黃國昌與柯文哲不約而同把我對民眾黨或黃國昌有關『路線』的質疑，導引為個人情緒化之意氣之爭。他們不了解媒體的屬性，至少資深媒體人黃光芹處理新聞，經過長時間的專業訓練，已有內化成性的『職業病』，腦袋異常冷靜；而且我素有風評，要不是不爆，要爆就揭發真相、報導事實。若要把大是大非問題，全推諉為個人情緒化，恐無濟於事，也難不倒我！我是暫時停更，不是人死了！」

最後她痛批：「我所爆料的內容，訊息量很大，黃國昌一再閃躲。他與其騙媒體說，我『部分』內容不是事實，還不如乾脆一了百了，直接說我說的『完全』不是事實，而且我瘋了！政治人物可以不說，老是說謊騙人，不是把自己搞成『白賊昌』？還想搭什麼副總統、當什麼法務部長？黃國昌的「情聖末日」快走到盡頭了。他的夜路走多了，終於碰到鬼!有我、沒我，結局都一樣！」

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