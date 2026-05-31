黃光芹爆料曾「想結盟賴清德」 黃國昌：與客觀事實不符

黃國昌被問及黃光芹爆料當年曾傳訊「想結盟賴清德」，他表示，與客觀事實不符，沒必要一一回應。（記者李容萍攝）

資深媒體人黃光芹近日與民眾黨主席黃國昌撕破臉，在臉書發布《我來說為什麼》系列文章，爆料黃國昌在現任總統賴清德總統與蔡英文角逐2020總統大選民進黨黨內初選兩次民調之間，曾傳簡訊給賴清德欲結盟。黃國昌今（31）日回應：「我說過了喔，個人的情緒，我都用最大的心胸去包容，有些跟客觀事實不符的事情，根本沒有必要一一回應。」

黃光芹昨日在臉書發文指出，黃國昌與蔡英文不合，2019年在賴清德與蔡英文競逐2020總統大選民進黨提名，黨內初選有兩次民調，賴清德第一次民調壓過蔡英文，黃國昌曾發簡訊給賴清德，欲與之結盟，比較如今視賴清德如寇讎，真是此一時也、彼一時也。

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對於媒體追問黃光芹提到黃國昌過去在時代力量一度反民眾黨創黨主席柯文哲，而黃光芹過去跟民眾黨關係很不錯，現在是否有意跟黃光芹聯繫，化解目前的狀況？黃國昌說明，他在時代力量時，那時候跟柯文哲其實沒有什麼太多往來。

黃國昌表示，柯文哲2019年創立台灣民眾黨，雙方就是友善競爭的關係，他還記得2019年8月有記者問他時，他當時也說台灣社會能有一些良性的競爭，對台灣社會是好處，最重要的事情是，堅持「第三勢力」的道路，希望為台灣和年輕人打造一個新政治的道路，這個理念跟方向是相同的。

黃國昌強調，他也知道大家在現在這個環境，日子一直都不是很好過，可是講到有些真的太過於奇奇怪怪的東西，真的沒有必要一一回應，眾人就在工作崗位上面，做該做的事情，回應支持者的期待，才是最重要的事情。

柯文哲（前左2）、黃國昌（前左3）今天在桃園市出席民眾黨2026黨公職共識營。（記者李容萍攝）

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