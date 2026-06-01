鄭麗文訪美要求見川普 吳崑玉狠酸：連川伯都見不到還想見川普！

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文週一（6/1）將率團出訪美國2週，先前她接受外媒專訪時就曾公開表達，希望此行能夠見到美國總統川普，引發輿論熱議。對此，曾長期擔任親民黨主席宋楚瑜核心幕僚的政治評論員吳崑玉狠酸，鄭麗文連「川伯」都見不到還想見川普，未免太抬舉自己！

吳崑玉上週六（5/30）在政論節目《驚爆新聞線》上表示，「現在媒體揭露的鄭麗文訪美行程，我覺得不是很樂觀，搞不好她的規格比盧秀燕訪美還低。」吳崑玉指出，從行程就能看到端倪，一個政治人物出訪，如果真的有很多人想與之見面，通常一個城市只能待兩到三天，因為一天一個城市太累，這還包括坐車、上飛機，光是這樣子跑就跑不完了，盧秀燕大概就是2到3天跑一個城市。

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吳崑玉說，可是照現在被曝光的鄭麗文訪美行程，她每一個城市大概待四到五天，「基本上那就旅遊行程。大部分時間應該是晚上有僑宴，然後白天就去外面逛逛古蹟、看看人，你在一個城市待四到五天，表示你根本沒有什麼行程，就是沒有什麼人要見她，或者是她那個行程排得很鬆散。現在媒體披露出來說，她在華府要待四天，要去見AIT（美國在台協會），然後要去CSIS（華府智庫戰略暨國際研究中心）演講……」

「AIT是什麼單位？它相當於中共的國台辦，它就是對這個區域的主控組織，這就像是你到了北京四天，然後只見到了國台辦，你覺得那個事情很厲害嗎？沒有啊，你只見到了門房單位。所以她這個行程，跟她現在發布出來的規格，不要說盧秀燕了，到AIT總部逛一圈，大概就是黃國昌等級而已，CSIS頂多就是柯文哲等級。她去那邊會見到誰嗎？我不認為。」

吳崑玉接著提起日前鄭麗文突襲藍營新北市長參選人李四川在市黨部的造勢活動，李四川馬上以另有行程為由告辭，遭外界譏諷票房毒藥一事，「鄭麗文不要說川普啦，她連川伯都見不到！後來果然連川伯都不想跟她見，這種的美國人怎麼會要跟她打交道？在金錢上面你沒價值，在政治上面你也沒有價值，所以誰理你？你愛去什麼地方就去混一混。」

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