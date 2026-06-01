赫格塞斯香格里拉對話演說未提台灣 創十多年首例 學者憂沉默恐釋錯誤訊息

美國戰爭部長赫格塞斯成為十多年來首位在「香格里拉對話」的演說中，避而不談台灣的五角大廈首長。（法新社檔案照）

在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）試圖說服美國盟友，對台灣議題保持低調，是展現美國實力的最佳方式。彭博指出，儘管時間會證明這是否屬實，但就目前而言，這是中國國家主席習近平的一次勝利。

報導指出，赫格塞斯成為十多年來首位在「香格里拉對話」約30分鐘的演說中，避而不談台灣的五角大廈首長。他宣布，「表演性憤怒的時代已經結束」，並概述對該地區「強大、安靜且明確」的政策，並讚揚與北京的關係「比多年來都要好」。

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這種較為溫和的措辭，與赫格塞斯1年前的演說形成強烈對比。幾週前，習近平才在北京警告美國總統川普，處理台灣議題不當，恐將導致美中兩國之間的「衝突」。儘管赫格塞斯也對中國軍力擴張表達「合理擔憂」，並讚揚幾乎每個亞洲國家增加國防支出的舉措，但整體基調顯示，他急於迴避與北京的緊張關係。

澳洲國立大學（ANU）國家安全學院院長麥加夫（Rory Medcalf）指出，在中國議題上顯然發生變化，這或許是香格里拉對話23年歷史上，美國政府最不具對抗性的演說；最大的不確定性在於，「這究竟反映了美國在談判立場上的實力，還是脆弱？」

赫格塞斯5月31日晚間離開新加坡時表示，美國對台政策維持不變，但有一個重要的但書，「你可能看到的唯一改變，是我們說話的方式。」美國應該「溫言在口，大棒在手」（speak softly, while carrying a big stick）。這句話被廣泛認為出自前美國總統老羅斯福（Theodore Roosevelt），他發起巴拿馬運河的建設，試圖將歐洲勢力拒於拉丁美洲之外，並在歐洲與亞洲展現美國的軍事及外交實力。

美國對台政策在實踐中是否維持不變，一個主要的測試將是被擱置的140億美元軍售案。川普在與習近平會面後將其稱為「籌碼」（bargaining chip），打破了數十年來的外交慣例。赫格塞斯並未在公開場合被問及川普的言論，他也避答關於這項武器交易是否會定案的問題。

在美國對實行民主自治的台灣採取更低調的態度之際，習近平正加強孤立台灣領袖的力道。今年4月，中國向3個非洲國家施壓，要求他們拒絕台灣總統賴清德的專機進入其領空，這是阻撓他出國訪問的罕見舉動。紐約時報5月29日報導，北京已在2月驅逐該報的一名記者，原因是幾個月前該報刊登對賴清德的專訪。

儘管中國國防部長連續第二年缺席香格里拉對話，但中國代表團普遍對該論壇未如往年般成為美中緊張局勢的角力場感到滿意。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍表示，赫格塞斯較為溫和的基調，特別是他使用北京認可的「建設性戰略穩定」（constructive strategic stability）一詞來形容美中關係，是「值得讚賞的」。

儘管如此，達巍對赫格塞斯引用老羅斯福的「大棒」論述表達警惕，認為這帶有「鮮明的干涉主義色彩」；美國雖然希望穩定美中關係，但同時也敦促區域國家增加軍費以對抗中國。

出席這場新加坡論壇的達巍說：「這是公然的矛盾，我相信區域國家會做出明智且具洞察力的判斷。」

儘管赫格塞斯試圖避免激怒中國，但與台灣共同構成「第一島鏈」的兩個美國條約盟邦，卻對北京發表最尖銳的言論。

在31日異常坦率的發言中，日本防衛大臣小泉進次郎抨擊北京，表示一個擁有龐大核武庫的國家指責日本「新軍國主義」，根本站不住腳。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）30日接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時，強調日本、越南與台灣是受到共同目標約束的「趨同行動」（convergence endeavor）的一部分，並暗示如果中國發動任何軍事入侵，台灣民眾可以在菲律賓尋求庇護。

儘管北京並未展現出即將採取軍事行動的跡象，但菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）5月間表示，由於地緣相近，菲律賓很可能會捲入任何此類衝突。他在發表上述言論的幾天後，便前往日本與首相高市早苗舉行峰會；高市去年11月也曾發表類似言論激怒中國。

美軍已加強與日本及菲律賓的合作，兩國在台灣兩側的軍事基地皆駐有美軍。3國今年舉行年度「肩並肩」聯合演習，東京更在二次世界大戰後首次派遣戰鬥部隊參與。

儘管赫格塞斯讚揚包括南韓、日本與澳洲在內的亞洲盟友，正加倍努力減少對美國的依賴，但他避免強調台灣5月通過的250億美元特別軍事預算，其中大部分將用於購買美國武器。

曾協助前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）起草2023年與2024年香格里拉對話演說（兩次皆提及台灣這個晶片重鎮）的外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫非常駐研究員艾斯特普（Chris Estep）認為，讚揚台北近期的舉動，本可傳遞出華府長期以來致力於嚇阻台海衝突的強烈且明確的訊息，但「沉默本身也是一種訊息」。

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