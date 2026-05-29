反擊「中美共管台海」説 林佳龍：是台灣和第一島鏈共管中共

外交部長林佳龍今（29）日舉行上任兩週年記者會，與國內外媒體茶敘。（記者叢昌瑾攝）

美國總統川普日前遠赴北京會晤中國國家主席習近平，並在「川習會」後表示，會盡快決定新一批對台軍售，更稱將致電總統賴清德；對此，外交部長林佳龍今指出，川普任內對台軍售是歷來最多，若有人阻撓「我們就來管理阻撓的人」，更稱台灣要和全世界共管中共。至於川賴通話，林重申「主動權在川普」，台灣是接的一方，就做好準備。

林佳龍今（29日）午舉行媒體茶敘，分享過去一年外交工作的推動及展望，包括外交部政務次長吳志中、陳明祺、常務次長葛葆萱、發言人蕭光偉、國傳司長張秀禎與會。

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被問及川普考慮對台軍售，林佳龍強調，川普任內對台軍售是史上最多，這對美國也是很有幫助，對我們來講我們也需要，所以如果有人阻撓，「那我們看這個阻撓的人，我們怎麼樣來管理他」。他認為，習近平想塑造一個錯誤假象， 就是「中美共管台海」，但製造問題的是中國，因此台灣要跟美國、全世界，尤其是第一島鏈國家共管中共，不要出現意外的行動。

林佳龍説，外交部每天都在打沒有煙硝的第一線戰爭，「我們就是雷達」，因為台灣最置中的關係，「什麼資安、假訊息啦！海纜的破壞啦！無人機艦的這一些對我們的騷擾、灰色操弄」，台灣有很多能分享給全世界，全世界也對台灣都很有信心。

談及川普與賴清德通話，林佳龍稱，川普總統既然講了，那應該也進入華府未來準備的項目中，但他坦言「主動權是在川普」，台灣是接電話的一方、強調就是做好準備，如同對台關稅，一開始會很緊張，實際上只有他公布了才會放心。

被問及總統出訪規劃和過境美國與否，林佳龍表示，我國在中南美洲有7個友邦，因此總統出訪是經常的事情，若有一些友邦邀請或是重大慶典，我們會加以考慮，但赴拉丁美洲需要過境，如同我們上次到太平洋也要過境關島跟夏威夷一樣，這個是自然的事情。

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