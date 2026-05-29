台中市拚去除「行人地獄」 去年正義大執法取締不停讓6640件

台中強化行穿線識別，提升路口交通安全。（市府提供）

台中拚洗刷行人地獄惡名，交通部昨（28）日公布1至2月交通事故死亡統計，台中市行人交通事故死亡人數4人，較去年同期減少4人，降幅達50%，更比前年同期減少7人，下降63.6%；交通局長葉昭甫指出，啟動行人正義大執法，去年不暫停禮讓行人違規取締件數達6640件，闖紅燈違規全年取締5萬5106件，全面拚「台中好行」。

葉昭甫指出，統計顯示，去年第四季行人30日死亡人數為9人，較前三季平均16人減少7人；今年1至2月每10萬人死傷數為510人，也較去年同期減12人；1至4月整體A1死亡事故44人較去年同期減少4人，交通安全改善逐步展現成果。

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葉昭甫說，警察局推動「行人正義大執法」等重點執法計畫，去年車不停讓行人違規取締件數達6640件，較前年增加940件；闖紅燈違規取締件數達5萬5106件，較前年增874件；另去年行人違規取締件數達9352件，較前年增5580件，增幅高達147.9%；路口搶先左轉違規取締2140件，市府於區三民路、崇德五岔路等68處易肇事路口建置多功能科技執法設備，針對闖紅燈、跨越雙白線、未依標誌標線號誌指示行駛及車不停讓行人等違規行為進行自動偵測取締，「車不停讓行人」科技執法點位達27處，輔助執法降低事故風險。

交通局表示，未來將擴大交通工程改善、智慧號誌系統、精緻執法與深化教育宣導等策略，針對高風險違規樣態加強防制作為，持續守護行人的交通安全。

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