「反質詢」嗆議員狡猾被要求道歉 盧秀燕反應曝光

台中市議員陳俞融（左2）痛批盧秀燕政見不是延宕京是跳票；盧秀燕答詢時竟說，「我現在正在看妳的政見包括藍線要開工，開工了嗎？妳也政見進度零」。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕日前被民進黨議員陳俞融質詢政見大跳票，竟反嗆陳也有藍線開工政見，「妳也政見進度零」，更批陳狡猾掩飾未爭取建設；民進黨台中市議會黨團今發聲齊喊「我們都是陳俞融」，譴責盧秀燕角色錯亂，政見跳票甩鍋議員，根本是即將沒職務、失權力、聲量崩盤下的「卸任焦慮」，要求盧秀燕道歉；盧秀燕被問及此事僅微笑以對，不願回應。

市府則強調，議會答詢首重釐清事實、接受監督與說明政策，盧市長在議事現場就相關問題進行說明及釐清，均係針對質詢內容回應，並無違反議事規則情事。

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盧秀燕日前被陳俞融質詢包括藍線實質開工等政見大跳票，疑被激怒拿出陳俞融參選議員政見反嗆她也有藍線開工政見，「開工了嗎？妳也政見進度零」，更嗆「攻擊別人是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」。

民進黨團今多名議員齊聲喊「我們都是陳俞融」，譴責盧秀燕角色錯亂，議員有監督市政之責，不是市長甩鍋對象，市長自己認證藍線跳票，卻「狡猾」將政見跳票甩鍋議員，批她根本是即將沒職務、失權力、聲量崩盤下的「卸任焦慮」，要求盧秀燕為不尊重議員及卸責態度向議會道歉。

盧秀燕今被媒體追問及此事，則僅微笑以對，不願回應。

台中市捷運工程局另指出，藍線全線機電工程去年即已開工，土建工程今年即將動工，各項工程均如期如質執行中。

嗆議員狡猾被要求道歉，盧秀燕被問是否道歉，僅微笑避談。（記者蘇孟娟攝）

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