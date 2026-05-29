卓榮泰視察馬太鞍災區 部落青年陳情：堤防用地取得不應跳過「原基法」

行政院長卓榮泰今天到光復鄉邦查農場視察，離開時有部落青年遞陳情書，抗議工程用地取得都跳過原基法。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天到光復鄉災區邦查農場了解復耕成果，視察結束前突然有部落青年上前遞陳情書，由政院人員轉交。部落青年O'ping張馨云說，堤防建設要用土地不該跳過原住民基本法（原基法），除了土地價購徵收外，也應該有以地易地選項。

「院長、院長，我們要遞陳情，院長！」、「不能跳過原基法」，在卓榮泰即將離開邦查農場前，馬太鞍部落青年急著拿陳情書交給卓揆，但因卓趕著下個視察行程先離開，行政院人員則安撫族人，會親手幫忙交到卓揆手上。

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部落青年O'ping張馨云說，她代表馬太鞍溪流域跨部落青年聯盟提交陳情書，因去年災後到現在，包括水利署第九河川分署進行第一、第二道堤防都要用土地，卻從來沒有機關到部落召開會議，依原住民基本法21條做諮商同意，行政院政委陳金德也在中央災後協調會報中，以災後治理為名架空原住民基本法，就連原住民委員會也在水利署等機關函文詢問，也答覆重建工程、造林及協議價購不需要諮商同意，她質疑，原民會還是原住民的原民會嗎？

她說，部落理解到為了安全必須興建堤防、第二道堤防，但是，有人土地將要被價購或徵收，甚至有人可能居住的房屋都要被拆除，部落青年的訴求希望土地的處分，不要只有被價購或被徵收的選項，希望能納入以地易地，或是至少讓民眾在將來堤防蓋好確保安全無虞，可以返回土地耕種。

「你們永遠工程至上，卻完全忽略農民的耕作權和居住權，忽視族人與土地的感情，以及原住民文化是由土地滋養而生的歷史，政府不應該是這樣，希望有更多選項，不要讓參加中央協調會報的原住民代表變成花瓶，卻沒有參與任何實際決策的權力。

針對堤防工程的土地，水利署第九河川分署長吳明華說，目前馬太鞍溪及花蓮溪進行堤防工程的需用土地，含公有及私有地總面積近640公頃，包括南岸的囚砂區至高規格堤防頂139公頃、阿陶莫部落12.5公頃、萬榮鄉明利村37.4公頃，以及北岸綜開段450公頃。

吳明華說，公有地部分將辦理撥用、私有地則優先依市價辦理協議價購，如談不成才會徵收，至於原住民基本法的部分，水利署均已函文請原民會解釋，原民會也有回復解釋函，包括劃設河川區域、疏濬、堤防護岸等，原基法諮商同意原則上是不用。

水利署在馬太鞍溪持續疏濬，也將增建第二堤防，但涉及土地徵用部分，原住民抗議沒有照原基法諮商同意。（水利署提供）

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