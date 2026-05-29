普發5千引爆遷籍潮！關西5天1361人申請 有無「幽靈人口」竹檢要查

新竹縣關西鎮將普發現金5000元，5天來入籍人數暴增1361人，使得竹東選區席次恐被牽動。新竹地檢署對此表示，依法分案調查。（記者廖雪茹攝）

新竹縣關西鎮民代表會上週五通過普發現金5000元的振興發展條例後，本週短短5天，申請入籍人數暴增1361人，使得竹東選區席次恐被牽動，竹東6名議員抗議遭「突襲」要求清查「幽靈人口」。新竹地檢署對此表示，依法分案調查，將查明有無不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助，或其他涉及違反《公職人員選舉罷免法》等不法情事。

新竹地檢署表示，針對媒體報導，新竹縣關西鎮近日因發放「石油津貼」等普發現金措施，短期間內出現大量戶籍人口遷入情形，外界質疑其中是否有遷入人口未具實際居住事實，或有利用公共預算誘發短期遷籍，進而影響地方民意代表席次分配及選舉公平之虞。

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檢方對此高度重視，業已依法分案調查，將查明有無不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助，或其他涉及違反公職人員選舉罷免法等不法情事。

新竹地檢署將秉持客觀、中立、依法偵辦的立場，依具體事證查明有無不法情事，不因政治立場、地方派系或身分背景而有所差別，務求維護法治秩序、選舉公平及人民對民主制度的信賴。

關西鎮民代表會上週五審議通過「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，5月29日以前設籍關西，且於發放起始日未遷出的鎮民，包含新生兒、不排富，每人發放5000元，列冊的低收入戶每戶再加發2000元。公所希望藉此「政策留人」、吸引人口流入，並維持議員2席。

2026年地方選舉，新竹縣議員總席次37席，由於竹北選區增加1席，原本導致關西選區恐掉1席；不過，關西鎮因通過普發現金5000元，申請入籍人潮短短5天暴增1361人，使得竹東選區席次恐被牽動，竹東6名議員昨天集結抗議遭「突襲」，公開建請中央正視「政策留人」的爭議性，要求清查「幽靈人口」。#

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