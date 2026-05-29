全球都面臨威脅 林佳龍：是中共破壞現狀 別被習近平轉移焦點

外交部長林佳龍今（29）日舉行上任兩週年記者會，與國內外媒體茶敘。（記者叢昌瑾攝）

美國總統川普日前與中國國家主席習近平「川習會」，會後接受外媒採訪時，曾公開表示「不樂見台灣走向獨立」，引發外界質疑川普對台政策恐受中國論述影響。對此，外交部長林佳龍部長今指出，川普的言與行有時並不一致，要聚焦實質作為，更重申中國就是扭曲歷史、破壞現狀的主角，強調「別被習近平轉移焦點」。

外交部長林佳龍今（29日）午舉辦就職二週年媒體茶敘，林在以簡報說明過去兩年的外交成果後，接受現場媒體訪問時事議題。媒體提問，針對中共軍機艦持續繞台，政府重申台海應常態維持自由航行的內涵為何？另針對川普對台獨發表言論，其與我國「台獨」是否一致？這其中差異是否有受中國論述影響？政府會如何溝通來彌補認知異同？

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林佳龍表示，所謂台海自由航行常態化，就是歡迎國際社會以行動證明「台海是國際公海」的事實，我方對各國船艦、軍艦的航行動態也會掌握，並向其行動表達歡迎與感謝。

至於川普「不樂見台獨」一說，林佳龍首先指出，川普的言行偶有落差，行事上有其談判風格，像是他宣稱要打給總統賴清德即為一例；但他認為，川習會後的台美關係，除了對台軍售以外，還要留意「事實清單」（Face Sheet），同時觀察美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）完整的友台論述，也就是「對台政策未改變」，才能釐清全貌。

林進一步指出，中國近年不斷提高國防預算、派遣軍機艦、乃至航艦在太平洋演習，破壞台海現狀；更試圖向川普在內的國際社會灌輸「台灣屬於中國」的扭曲史觀，然後將美國對台軍售、台獨與破壞台海和平掛鉤，他直言，中共這一連串言論明顯是倒果為因、「打人的喊救人」，中共才是「Troublemaker」（麻煩製造者），強調「別被習近平轉移焦點」。

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