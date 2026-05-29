白營傳框小姐醜聞！馮光遠加碼爆一段酒店過往：與黃國昌有關

馮光遠（右）與黃國昌（左）合照。（資料照）

民眾黨中央委員林昭印被爆出曾受招待上酒店、「框小姐出場」等傳聞。作家馮光遠今天說，這讓他想起一段和民眾黨主席黃國昌有關的過往。2015年他和洪姓同仁曾被黃國昌熟識、開日本料理店的紀姓朋友招待，還邀請他們去私人會館坐坐，他們婉拒後又被帶去唱歌，不過兩人都沒多大興趣，坐了一下就走人。去年「黃國昌狗仔」新聞出來後，他還曾和洪姓友人說，好險沒有這個習慣，否則日後也許就在黃國昌的掌握之中了。

馮光遠今天在臉書發文說，2015年年尾一天，仍在時代力量的黃國昌與幾位時力的同仁在他家開會，「那天，我在眾人面前，很不客氣地講了黃國昌一頓」。事情起源於黃國昌開日本料理店的紀姓友人，邀了他和洪去店內吃飯。吃完後，還問兩人要不要到他熟識的一家私人會館坐坐，但馮光遠跟洪姓友人都覺不妥而婉拒。後來紀就帶他們兩人去唱歌，不過兩人對唱歌都沒有多大興趣，坐了一下就告別離去。

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馮光遠說，兩天後，在他家客廳舉行的一個會議上，他就很不高興地對黃國昌說，他的紀姓朋友這種突然的邀約，帶大家去有顏色的場合，其實很不妥，「以後不要安排我們去他的日料店吃飯了。」

馮光遠透露，那天在場的，還有後來當監委的林郁容等人。他數落黃國昌，不只因為自己也是時力主席團成員，而且輩分上，他就是黃大哥。另外，那時他也已經知道黃國昌在他身邊安排「抓耙仔」的事，「所以數落他時，毫不客氣」。

馮光遠回憶，當時場面當然有點尷尬，不過認識他的人知道他的脾氣，也都習慣了。去年，黃國昌養狗仔的新聞鬧出來之後，他曾經跟洪姓友人說：「記不記得當年紀某人邀我們去有顏色的店坐坐，幸好我們沒有這習慣，否則，不能潔身自愛，日後也許就在黃國昌的『掌握』之中了。」

最後馮光遠寫道：「民眾黨，上樑不正下樑歪，從柯、黃兩主席開始，樑柱不垮才有鬼。」

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