出席新北市總工會大會 李四川：全力落實勞工界需求

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市總工會會員大會，受邀上台高歌一曲。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川29日出席新北市總工會會員大會，受到現場成員熱烈高喊「凍蒜」，爭相握手合影為他打氣，氣氛相當熱絡，新北市總工會理事長黃文祥也上台與李四川合唱「連杯酒」，表達祝福與肯定；李四川表示，自己是基層工程人員出身，與所有勞工朋友一樣都是踏實做事的人，會將大家的心聲納為政見，全力落實勞工朋友的需求。

李四川表示，這段時間已拜會新北市總工會及各行各業的工會，並向所有理監事請益，傾聽基層勞工心聲，他也提到，自己擁有電匠、室內配線及冷凍空調等技術士證照，曾經做過水電、扛過冷氣，與勞工朋友一樣都是第一線從業人員出身，會全力以赴回應總工會及勞工朋友提出的建議，做為未來政見的參考。

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李四川表示，無論是勞教經費、勞工朋友的實質補貼、工會租金補貼優化、公共空間的使用等等，未來當選後，市政府會作為工會與勞工朋友的後盾，全力落實需求，守護勞工權益，與勞工朋友們一起為新北市的發展而打拚。

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市總工會會員大會，爭取會員支持。（記者翁聿煌攝）

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