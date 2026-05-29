1.5萬份連署爭大巨蛋來樹林 侯友宜：新北快速建設絕不會到2050

第8選區國民黨市議員與樹林鄉親提交1.5萬份連署書爭取大巨蛋落腳。（記者黃子暘攝）

新北市府預估7月宣布大巨蛋選址，目前候選地址包括樹林機五、淡海二期，新北市議員洪佳君今（29）日在市政總質詢聯合第8選區國民黨市議員與樹林鄉親，提交1.5萬份連署書爭取大巨蛋落腳樹林。市長侯友宜說，目前已在各界專家意見蒐集尾聲，台北大巨蛋已經比較舊了，新北大巨蛋可以北北基桃共享，新北會快速建設「絕對不會到2050」，下一任市長若連任，或許也可在任內完工。

國民黨市議員洪佳君、黃永昌、林金結、呂家愷、江怡臻率鄉親到議會，聯合質詢爭取落腳。他們表示，淡水民代積極爭取，標榜有淡江大橋等優勢，土城、樹林、三峽、鶯歌民代很焦慮，因此提高規格進行連署反映樹林民意。

請繼續往下閱讀...

5人表示，樹林機五交通便利，且近新莊、板橋、土城等區，有100萬人口，有助帶動整體區域發展，周邊行政區有新莊泰山塭仔圳正在開發，樹林防洪三期今年也在辦理鑽探，另有大柑園都市計畫等等，樹林約30年沒有大型整體發展，變成「路過的地方」相當可惜，市府可藉大巨蛋落腳一起推動發展，經濟效益更可輻射到鶯歌等區。

侯友宜說，選址非他一人決定，一定是結合各界專家意見評估，淡水、樹林各有長短處，目前評估已經進入尾聲，預計在七月可對外宣布；這顆蛋不只是一顆蛋，一定要帶動區域運動、產業經濟等整體發展，也可成為帶動北台灣發展的中心。

侯友宜補充，洪佳君展示日本札幌巨蛋的場地快速轉換特色，新北大巨蛋也希望用現代化的方式建置，盼具備儘速轉換場地的功能，台北大巨蛋已經比較舊了，新北幅員遼闊可以蓋更大，這也是為何板橋選址被淘汰的原因，屆時會向大眾完整說明；新北大巨蛋「走的速度一定會快，絕不會到2050」，或許下一任市長成功連任，可以在任內完工。

林金結補充，其實他認為選在板橋海山分局周邊最好，交通條件強勁，可惜腹地不夠，因此市府應選擇緊鄰板橋市中心的樹林。此外，黃永昌主張樹林區有機會蓋樹林高鐵站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法