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    首頁 > 政治

    蕭旭岑爆「不讓發臉書」與馬英九大吵一架 原因和賴清德有關

    2026/05/29 16:09 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

    前總統馬英九與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

    馬辦風暴持續延燒，前國安會秘書長金溥聰日前召開記者會，公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照，再起爭議。蕭旭岑上午接受「千秋萬事」節目專訪爆料，馬英九二度想要發文，一次要肯定立法院長韓國瑜，一次要發文肯定賴清德，但文章有問題，他不讓馬英九發，為此他和馬英九大吵一架。

    蕭旭岑今日在節目中坦言，自己最近一年和馬英九關係不好，因為馬英九覺得很多事情蕭旭岑都不讓他做。他指出，去年5、6月，馬英九想在臉書發文肯定韓國瑜去「祭孔」，但韓國瑜祭孔是在民國109年的事，所以他不讓馬英九發臉書，結果馬英九非常生氣。

    蕭旭岑再爆料，去年8月、今年1月，馬英九都想發一篇文，肯定賴清德「放棄台獨立場」，他為了這件事情跟馬英九大吵一架，告訴馬「賴清德沒有要放棄台獨立場啊！」但馬英九回，他看YouTube有看到。但他堅持不許馬英九發那篇臉書，結果馬英九非常生氣。

    蕭旭岑說，包括馬英九夫人周美青也說，馬不能再有公開活動，他轉告馬英九後，馬英九也大怒問：「你聽她的還聽我的？」蕭旭岑說：「我聽醫生的。」他還向馬英九表示，自己是幕僚，只要對馬英九公眾形象有損的事情，就算馬堅持，他也不會同意。

    蕭旭岑補充，要是上述臉書文一發出去，媒體、全世界都會知道馬英九有問題，「賴清德並沒有放棄台獨立場啊！」但是馬英九兩次臉書寫出來都要他們發，所以後來馬英九會覺得被限制行動。

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