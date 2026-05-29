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    首頁 > 政治

    北士科變電所拍板 殷瑋嗆「還想政治攻防」點名吳思瑤、沈伯洋該給答案

    2026/05/29 10:27 記者何玉華／台北報導
    台北市政府研考會主委殷瑋拍影片，說明北市府對北士科變電所處理的情形。（資料照，記者田裕華攝）

    台北市政府研考會主委殷瑋拍影片，說明北市府對北士科變電所處理的情形。（資料照，記者田裕華攝）

    因應輝達進駐北士科用電需求，台電與台北市政府27日達成文林變電所採「半地下化折衷方案」共識，台北市政府被質疑延宕1年，台北市研考會主委殷瑋拍攝短影音說明過程說，變電所的問題已經解決，現在還想不斷做政治攻防的人，到底是不是想要解決問題？點名立委吳思瑤、沈伯洋當初在《核子反應器設施管制法》中投下反對票，面對國家能源政策跟電力供應能不能支應長期的AI發展需求，「逃了這麼多天、逃了這麼多年，總該給個答案吧！」

    殷瑋在影片中說，2009北士科都市計畫完成，明載變電所以地下化為原則，台電是蓋變電所的權責單位，不是北市府。台電蓋變電所的申請是到2025年5月才出現，中間隔了整整16年，「這16年台電在幹麻呢？」而2025年5月，黃仁勳選了北士科當海外總部落腳地點，輝達來了，台電忽然運作了起來，至今約1年。

    殷瑋說，變電所就是地上、地下兩種方案，台電想要蓋地上，北市府認為要符合地下化的原則，且台電近來在北市蓋的變電所如華江、玉成、松湖、大安，都是地下化，為什麼獨獨北士科相關的這一個要逆趨勢而行？最重要的因素，電磁波有可能造成鄰避效應，對周邊學校孩童、居民可能造成影響，地下化才比較能夠解決問題。

    殷瑋說，27日達成變壓器地下化的共識，台北市政府感謝台電從善如流。變電所的問題已經解決，現在還想要在這上面不斷去做政治攻防的人，到底是不是想要解決問題，可以交給大家判斷，也歡迎到現場會勘，但重要的是整個國家能源政策跟電力供應到底能不能夠支應長期的AI發展需求？當初在核管法中投下反對票的民進黨委員們，包括吳思瑤、沈伯洋，今天面對這個議題，「逃了這麼多天、逃了這麼多年，總該給個答案吧！」

    台北市政府研考會主委殷瑋點名立委吳思瑤、沈伯洋當初在《核子反應器設施管制法》中投下反對票，面對國家能源政策跟電力供應能不能支應長期的AI發展需求，「總該給個答案吧!」（資料照，記者塗建榮攝）

    台北市政府研考會主委殷瑋點名立委吳思瑤、沈伯洋當初在《核子反應器設施管制法》中投下反對票，面對國家能源政策跟電力供應能不能支應長期的AI發展需求，「總該給個答案吧!」（資料照，記者塗建榮攝）

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