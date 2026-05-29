被問藍線跳票盧秀燕翻臉反質詢議員 綠營批「卸任前焦慮」

議會民進黨團喊「我們都是陳俞融」，要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕日前面對民進黨議員陳俞融質詢質疑政見大跳票，竟反嗆陳俞融也有藍線要開工政見，「妳也政見進度零」；民進黨台中市議會黨團今喊「我們都是陳俞融」，譴責盧秀燕角色錯亂，政見跳票甩鍋議員，更有議員批她根本是即將沒職務、失權力、聲量崩盤下的「卸任焦慮」，要求盧秀燕道歉。

對此，盧秀燕暫無回應，但她在陳俞融質詢隔天，面對其他議員質詢時肯定議員表現外，更說，她也是市民，她也可以評論哪個議員有提議建設。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕日前被陳俞融質詢疑被激怒，反問「妳當年的政見也提出加速藍線開工，請問開工了嗎，妳也政見進度零」，更指「攻擊別人是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」。

民進黨團今譴責盧秀燕角色錯亂，多名議員齊聲喊「我們都是陳俞融」，議員有監督市政之責，不是市長甩鍋對象，市長自己認證藍線跳票。

陳俞融指出，盧秀燕滿滿「市政赤字」，要把原封不動把「攻擊別人是掩飾自己四年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」，還給盧，她會無畏懼監督到底。

張芬郁及李天生、陳雅惠稱，從沒看過這麼失態的市長，「不要因政治前途一片茫然就在議會發威」；黃守達也指出，這屆議會還剩一次會期，「如果不會當市長，位置讓出來，讓議員當，換盧監督」。

林德宇與江肇國則指她光做總統夢患「大頭症」，故意激怒議員博聲量，更因即將沒職務、沒權力、聲量崩盤下，陷「卸任焦慮」，被問市政就翻臉抓狂反質詢。

議員周永鴻、陳淑華、王立任、謝家宜、張家銨及曾朝榮則批評她沒有民主素養，民主制度被政治操作，執政甩鍋中央、市民、議員，用狡猾手段掩飾施政無能，盧秀燕應在議會向議員道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法