傅崐萁拋生一胎免費住社宅30年 張惇涵：政院版考量財務平衡

行政院秘書長張惇涵29日偕同中選會被提名人拜會立法院各黨團。 （記者方賓照攝）

總統賴清德提出0到18歲成長津貼政策，立法院國民黨團總召傅崐萁則提議，讓青年生一胎免費居住30年社宅、生兩胎終身免費住社宅。對此，行政院秘書長張惇涵今（29日）回應，目前已規劃將社宅20%提升至40%做為婚育宅，且加碼租金補貼，這是基於政策平衡及財務考量，盼朝野支持行政院版本。

少子女化議題掀起朝野攻防，傅崐萁日前表示，他歡迎賴總統從善如流、採納藍白政策，但政府不只要還稅於民，還要把跳票的社會住宅政策完成，建議讓青年生一胎免費居住30年社宅，生兩胎能夠終身免費住社宅。

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張惇涵今天上午帶領中選會被提名人拜會立法院各黨團，他受訪回應，以傅崐萁的選區而言，花蓮目前有三座社宅基地、總共922戶。這些全部都是中央出資興建。

張惇涵表示，政府在這次0到18歲的家庭支持方案中，已提出將社宅20%提高到40%做為婚育宅，同時加碼租金補貼，因此在整體政策的平衡考量下，希望朝野政黨都能支持行政院版本。

張惇涵說，無論是補貼減負擔，又或是減稅、減壓力等，政府都是做了最平衡的考量，以及財務的考量，希望傅崐萁能夠支持。

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