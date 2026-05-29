為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傅崐萁拋生一胎免費住社宅30年 張惇涵：政院版考量財務平衡

    2026/05/29 10:32 記者陳政宇／台北報導
    行政院秘書長張惇涵29日偕同中選會被提名人拜會立法院各黨團。 （記者方賓照攝）

    行政院秘書長張惇涵29日偕同中選會被提名人拜會立法院各黨團。 （記者方賓照攝）

    總統賴清德提出0到18歲成長津貼政策，立法院國民黨團總召傅崐萁則提議，讓青年生一胎免費居住30年社宅、生兩胎終身免費住社宅。對此，行政院秘書長張惇涵今（29日）回應，目前已規劃將社宅20%提升至40%做為婚育宅，且加碼租金補貼，這是基於政策平衡及財務考量，盼朝野支持行政院版本。

    少子女化議題掀起朝野攻防，傅崐萁日前表示，他歡迎賴總統從善如流、採納藍白政策，但政府不只要還稅於民，還要把跳票的社會住宅政策完成，建議讓青年生一胎免費居住30年社宅，生兩胎能夠終身免費住社宅。

    張惇涵今天上午帶領中選會被提名人拜會立法院各黨團，他受訪回應，以傅崐萁的選區而言，花蓮目前有三座社宅基地、總共922戶。這些全部都是中央出資興建。

    張惇涵表示，政府在這次0到18歲的家庭支持方案中，已提出將社宅20%提高到40%做為婚育宅，同時加碼租金補貼，因此在整體政策的平衡考量下，希望朝野政黨都能支持行政院版本。

    張惇涵說，無論是補貼減負擔，又或是減稅、減壓力等，政府都是做了最平衡的考量，以及財務的考量，希望傅崐萁能夠支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播