台中北屯選戰超狂！選舉看板緊貼對手還大讚最優秀議員掀討論

段體佩看板掛沈佑蓮旁邊，稱讚最優秀議員，要向她學習。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區議員選舉爆炸，街頭看板已經先搶爆話題！議員參選人段體佩將競選看板掛在北屯連年第一高票的資深議員沈佑蓮隔壁，寫下「隔壁是北屯最優秀的議員，段體佩向她學習」，公開稱讚對手的超反差內容引發地方議論；沈佑蓮則大方回應，笑稱段體佩是「選舉奇才」，也表示選舉是一場民主競爭，大家一起努力。

段體佩以身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻，分別在2020和2022年參選立委和市議員，立委獲得到5225多票，市議員時衝高至8755票，以第二高票落選，這次捲土重來，以時事梗、嗆辣言論的大型圖文看板，吸引選民討論。

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段體佩上次參選議員時適逢俄羅斯出兵入侵烏克蘭，以腳踩普丁、合體普澤連斯基等看板，成功吸睛，今年選舉再以「很想揍川普」，以及「反核廢死」、「還要躺多久」圖文暗諷總統賴清德及國民黨主席鄭麗文，還放上蔣經國照稱「要追隨蔣經國」，再度引發討論。

段體佩說，前幾波看板策略是要提高知名度，但朋友告訴他不能一直打高空，他開始專注市民生活面臨的問題，包括「護士少、老師跑」、「捷運何時延伸到大坑步道」、「公車亭要有椅子」、「騎樓路面高高低低很難走」，也引發討論，他說題目讓他拜票發現，或是網友在臉書、IG提出，現勘後確認就放看板。

沒想到，這次直接將選舉看板放到沈佑蓮旁邊直公開向對方致敬，段體佩直言是真的讚賞沈佑蓮，也曾向沈陳情案件，肯定團隊服務地方，但他也不客氣地說，「的確我以後要向他學習，甚至要超越她！」

段體佩過去從事廣告業、房仲業，深諳如何創造吸睛看板、製作話題，他坦言這次選舉共懸掛25面大型看板，都選在大馬路上，有別於傳統候選人打躬作揖、隔空交火的圖文，有的看板一個月就換題，已經換過3、4波，他也說目前看板廣告已經花上200多萬，預計年底恐會突破300萬。

年底九合一選舉，北屯區議員選舉板塊重整且預計新增一席共7席，新人輩出，國民黨有現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、曾任立委江啟臣助理的許育璿也獲黨提名；民進黨為現任議員謝家宜，資深議員曾朝榮交棒其子曾咨耀、交通部長陳世凱子弟兵陳信秀；民眾黨提名多次競選的邱于珊，以及黨籍段體佩、小民參政歐巴桑聯盟蔡佩珊等人。

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