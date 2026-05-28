柯文哲開本人帳號在YT節目怒嗆蔡壁如？ 陳智菡證實

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨地方黨員近期紛紛出走，「家務事」風波不斷，而日前宣布脫黨參選台中市議員的黨前發言人楊寶楨，昨與中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚節目專訪時，突遭前黨主席柯文哲帳號「開嗆」，稱她不跟黨中央講卻到節目上講，引發討論。對此，民眾黨團主任陳智菡今澄清，會用帳號的就是柯本人，不認同蔡「倒果為因」才親自留言。

民眾黨中央委員蔡壁如、前發言人楊寶楨昨（27日）接受媒體人黃暐瀚網路節目《下班瀚你聊》專訪，大談黨內鬥爭與退黨潮。期間，黃在節目上留言指出，「申請成立民眾黨的人是蔡壁如，而拉楊寶楨入黨擔任發言人的是蔡壁如，這對『師徒』一起公開這段時間的心路歷程。蔡壁如選彰化（縣長），楊寶楨選台中（議員），全都堅定無比」。

請繼續往下閱讀...

不過，節目放送期間，卻有疑似民眾黨前主席柯文哲的私人帳號「@WJKo-t1n」在留言區開嗆，稱蔡是中央委員，「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」，更反問「這是妳溝通的方法」，明顯對蔡此通告和言論相當不滿。而蔡今（28日）受訪質疑，該帳號留言應是小編所為，而非本人，因為連她名字的「壁」都打錯。

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今早回應闢謠，強調「@WJKo-t1n」這個帳號只有1個人有，「就是柯文哲主席本人，這是他的個人帳號」，而柯昨留言完後就有傳給內部人士說明內容；她也有特別跟主席請示過原意。

陳引述柯想法指出，他清楚闡明這些事情應該是要內部溝通，「而不是遇到事情就上媒體放話，然後再轉過頭來說黨內有放話的文化」，不樂見如此「倒果為因」，強調民眾黨作為一個團體，應該要有團體作戰精神，一群人走得遠，這是他一直交代大家的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法