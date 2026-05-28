韓國瑜推立院遷建「3方案」曝光 周萬來：盼本屆決定地點

立法院長韓國瑜、立法院秘書長周萬來。（資料照）

立法院自民國49年遷入現址，現有空間老舊狹小，要求遷建或擴建的呼聲不斷。對此，立法院秘書長周萬來今（28日）透露，除空軍總部方案外，立法院長韓國瑜對圓山大飯店有其想法，另還包括「原地改建」選項，希望在本屆（第11屆）內能決定地點。

立法院司法及法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分。民進黨立委張雅琳、莊瑞雄、民眾黨立委陳昭姿及國民黨立委翁曉玲質詢時皆關切，許多國家都將國會打造為現代化的公共場域，相較之下，立法院目前建物老舊、動線混亂，且面臨停車與會議空間不足等困境。

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周萬來指出，前立法院長游錫堃在第10屆任內成立「國會遷建監督委員會」，當時規劃並留下6個考量地點。而本屆韓國瑜上任後，對圓山飯店周邊有其想法，例如圓山聯誼社後方等市有地，目前已請具備都市計畫背景的參事進行腹地、停車場等細部規劃。

周萬來說，目前也請專業參事規劃了原地改建的評估案，自己在80年曾考量過監察院與立法院合併。不過，張雅琳質疑，雖然目前有原址重建、原址加院外基地擴建或完整遷建等3種方案，但院方尚未拿出明確的版本供各黨團協商，進度聽起來仍有些模糊，呼籲院方應加速提出具體時程。

然而，翁曉玲提醒，圓山飯店方案恐涉及「文化資產保存法」等法規限制，而空總也涉及國有地公用問題，是否曾與行政院相關部會或台北市政府釐清？周萬來坦言，目前尚未與文化部及北市府進行溝通，除了圓山，立法院在第4屆時曾通過空總遷建案，後因921地震預算保留5年未執行而告吹，不少立法院人員仍希望是空軍總部。

翁曉玲追問，113年度編列的709萬元國會遷建先行規劃報告預算已保留，可保留多少年、期限內沒用完是否就要減列或註銷？周萬來回應，保留4年到民國116年度。

針對立委要求明確時程，周萬來強調，「院方沒辦法主動提定點出來」，未來仍必須依照程序，各黨團皆可要求立法院院長召集協商、同意最終定點，或比照前屆成立監督委員會，後續程序才能正式啟動，希望這一屆先把地點決定好。

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