毒駕頻傳 台南市長、議員同聲譴責藍白立委刪凍中央緝毒預算

南市議員李宗霖（右）轟藍白刪凍緝毒預算，等同鬆手讓喪屍煙彈入侵。（擷自南市議會質詢影音畫面）

台南市議員李宗霖今（27）日於市政總質詢指出，全台毒駕死傷案件頻傳，社會恐慌升高，問題早已不只是單純交通違規，而是新興毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）透過跨境黑市、地下物流及社群短影音文化，對台灣進行系統性滲透，已上升到「國安危機」層級，要求市府強化查緝，也呼籲中央從源頭阻絕毒品供應鏈。

市長黃偉哲答詢表示，毒駕問題危害程度比酒駕更嚴重，市府對相關治安預算「開綠燈」，但中央總預算遭刪減，讓地方執行面臨壓力，立委一方面要求政府做好治安，另一方面卻刪凍預算，誠如議員所言「等於叫人上戰場卻不給子彈」，坦白而言，反對、砍掉預算的立委應該受到全民譴責。

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市警局長林國清表示，目前第一線員警裝備與篩檢試劑皆維持足夠存量，每週都會檢視補充；針對毒品治安顧慮人口，也持續進行查訪與告誡，警方均有掌握，至於相關預算，市府與市長皆表達支持，會滿足必要編列需求。

李宗霖指出，根據Google Trends近5年趨勢分析，台灣民眾對「毒駕」的焦慮在2026年已攀上歷史高點，「喪屍煙彈」依托咪酯在中國、香港列管後，相關製毒原料、黑市網絡與販售模式正轉向台灣，並藉由電子菸包裝與社群短影音文化擴散，形成新型態毒品滲透，台灣更不能掉以輕心。

李宗霖也提到，美國面對新興毒品與化學品滲透時，動用國家力量全面圍堵；反觀台灣，同樣面對來自中國供應鏈的依托咪酯問題，卻還在面臨查緝資源不足的困境，在野黨「假監督、真亂台」，把人民安全當成政治攻防工具。

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