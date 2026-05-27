揭露媒宣費長期獨厚綠媒 王鴻薇：已改減列78萬 游盈隆仍狀況外

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

國民黨立委王鴻薇提案全數刪減中選會780萬媒宣費，中選會游盈隆今受訪喊話「希望不要減列中選會很少、很少的媒體宣傳費。」對此，王鴻薇回應，中選會過去媒宣費只集中於民視、三立，標案都不中立了，哪有選務中立性？她透露，週一與中選會溝通後，考量今年地方選舉需要宣傳，已將媒宣費改為減列78萬元，怒批游盈隆根本還在狀況外。

王鴻薇指出，今早中選會主委游盈隆第一次到立法院備詢，也剛好是預算審查期間，游盈隆放話，希望立委審查不要一下子減列780萬元媒宣費；游盈隆沒說的是，中選會過去媒宣費只集中於民視、三立，媒宣標案都不中立了，哪裡還有選務的中立性？

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王鴻薇表示，她長期以來關注民進黨政府媒宣費過度集中綠媒，今年在內政委員會，之前被她查到原住民委員會，7年近億元的媒宣費只集中到民視，標到後來，變成其他家都不來了，最後只有民視投標，當然可號稱「依規定辦理」。

王鴻薇說，原民會明明自己有原住民族電視台，然後每年最大筆高達一千多萬的媒宣費都讓民視得標，原住民族日宣傳得標廠商也是民視，鴻薇也曾在質詢時提到，「難道台灣文化的窗口不敵台灣的眼睛」。中選會媒宣費在近10年承攬廠商，除了三立和民視，不出第三家媒體。在民進黨李進勇擔任立委期間，則是每一年都標給三立，無一例外。

王鴻薇表示，針對媒宣費嚴格把關，減列780萬，週一在中選會到辦公室預算溝通，說明因為今年地方選舉需要宣傳，她已將媒宣費改減列78萬，然而此次游盈隆在接受媒體訪問時，根本還在狀況外，她願意給游盈隆機會，讓中選會辦好今年九合一大選和公投，但是仍會持續監督。

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