搶救少子化！賴總統拍板18項新戰略 下令卓揆親自督軍落實

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並召開記者會。（記者田裕華攝）

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並率府院團隊對外說明。賴清德說明，這是台灣邁向「新公共化」非常關鍵的一步，他將請行政院儘速完成法制作業，並由卓揆召集成立「人口對策新戰略執行小組」，親自追蹤進度，讓想婚、想生的人不需要孤軍奮戰，國家會並肩同行。

卓揆將召集成立「人口對策新戰略執行小組」

行政院秘書長張惇涵逐項說明方案後，賴清德致詞表示，這項行動方案針對「生育、養育、教育」3大階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向推出18項措施，這是台灣邁向「新公共化」非常關鍵的一步。

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賴清德表示，長期以來，養兒育女被視為個人與家庭的責任，並由特定性別承擔比較多的壓力，今天，政府要把這個重擔，從個人的肩膀上，提升為國家、社會與企業，共同分擔的支持體系，目標是讓雙親在孩子的照顧上，更加平等、彼此相挺，並促成勞資雙方的平衡，讓工作與家庭不再是單選題，才能促進婚養生育與自我實現的共好。

賴清德盼朝野政黨支持政府所提方案

賴清德表示，為了讓各項政策確實執行，他請行政院針對涉及修法的項目，儘速完成各項法制作業，並且加強與立法院的溝通，希望朝野政黨都能夠支持行政團隊這個兼顧家庭支持，衡量財政能力的版本。

賴清德說，他也請行政院成立「人口對策新戰略執行小組」，並由行政院長卓榮泰擔任召集人，定期追蹤各項政策的執行進度。

賴：從「補助式育兒」 全面升級為「公共支持式育兒」

賴清德強調，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的核心意義，是要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」，政府要將國家經濟成長的果實，轉化為對每位國民、每個家庭、每個世代的實質支持；讓全民共享經濟紅利，共同為台灣的長遠與永續發展，打下更堅實的基礎。

賴清德期盼，未來的台灣，除了擁有強勢的科技與經濟，更有一個完善、有安全感的家庭支持體系，讓每個孩子從出生到成年，都有國家穩健的投資與陪伴。讓每個迎接新生命的決定，不再伴隨著焦慮，而是充滿對未來的安心與憧憬。當國家願意承擔，年輕人更有力量勇敢追夢；當社會願意支持，台灣的未來才能生生不息。讓我們團結一致，共同打造堅韌、永續的台灣。

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