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    首頁 > 政治

    民進黨擬提林月琴參戰苗栗市長 澎湖陳光復妻代夫出征傳異音

    2026/05/27 12:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨選對會今天開會決議，建議苗栗縣黨部提名不分區立委林月琴參選苗栗市長。（資料照）

    民進黨選對會今天開會決議，建議苗栗縣黨部提名不分區立委林月琴參選苗栗市長。（資料照）

    2026九合一選舉倒數半年，民進黨選對會今（27日）決議，依黨內選舉辦法，鄉鎮市長的提名是由地方黨部處理，將回函並建議苗栗縣黨部提名不分區立委林月琴參選苗栗市長。據了解，選對會下週可能再開會討論新竹縣長人選；至於澎湖縣長陳光復傷病，地方對其夫人代夫出征有不同意見。

    民進黨選對會今天上午開會，據民進黨發言人吳崢會後受訪說明，苗栗縣黨部先前行文給選對會，考量林月琴是不分區立委，而立委屬於中央層級、狀況特殊，建議由選對會直接徵召林月琴參選苗栗市長。

    吳崢指出，選對會成員一致認為，林月琴是非常優秀且最適當的人選，但按照民進黨的公職人員選舉辦法，鄉鎮市長提名是由地方黨部處理。選對會因此決議，將回函給苗栗縣黨部，建議苗栗縣黨部依相關選舉辦法進行提名。

    針對其他縣市的提名進度及時間軸，吳崢回應，今天會議皆未討論。

    此外，對於新竹縣是否聚焦提名竹北市長鄭朝方，一名與會人士說明，黨內目前仍持續溝通，但狀況一直不明朗，今天討論不多，選對會可能下週再度開會討論。

    至於澎湖縣長提名是否「換將」？與會者透露，澎湖主要是陳光復的太太有意代夫出征，但地方上有不同意見，因此尚未底定。

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